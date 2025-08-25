https://ria.ru/20250825/avtomobil-2037391877.html

В Новосибирской области автомобиль сбил женщину с двумя детьми

В Новосибирской области автомобиль сбил женщину с двумя детьми

НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Автомобиль в городе Бердске Новосибирской области сбил стоявших на тротуаре у перекрестка женщину с коляской и двумя детьми, пострадавших увезли в больницу, сообщило региональное ГУМВД РФ. "В 10.40 (06.40 мск), водитель-женщина 1981 года рождения, управляя автомобилем Nissan, двигалась по улице Свердлова с левым поворотом на улицу Островского и у дома 14 по улице Свердлова не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю Kia под управлением женщины 1986 года рождения. После столкновения автомобиль Kia совершил наезд на препятствие - световую опору, а также пешеходов, которые находились на тротуаре", - говорится в сообщении. В результате ДТП пострадала женщина 2002 года рождения, девочка 2023 и мальчик 2025 годов рождения. "Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, с травмами различной степени тяжести. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

