В Новосибирской области автомобиль сбил женщину с двумя детьми
10:53 25.08.2025
В Новосибирской области автомобиль сбил женщину с двумя детьми
происшествия
новосибирская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
kia rio
НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Автомобиль в городе Бердске Новосибирской области сбил стоявших на тротуаре у перекрестка женщину с коляской и двумя детьми, пострадавших увезли в больницу, сообщило региональное ГУМВД РФ. "В 10.40 (06.40 мск), водитель-женщина 1981 года рождения, управляя автомобилем Nissan, двигалась по улице Свердлова с левым поворотом на улицу Островского и у дома 14 по улице Свердлова не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю Kia под управлением женщины 1986 года рождения. После столкновения автомобиль Kia совершил наезд на препятствие - световую опору, а также пешеходов, которые находились на тротуаре", - говорится в сообщении. В результате ДТП пострадала женщина 2002 года рождения, девочка 2023 и мальчик 2025 годов рождения. "Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, с травмами различной степени тяжести. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
новосибирская область
происшествия, новосибирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio
Происшествия, Новосибирская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Kia Rio
В Новосибирской области автомобиль сбил женщину с двумя детьми

В Бердске автомобиль сбил стоявшую на тротуаре женщину с двумя детьми

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Автомобиль в городе Бердске Новосибирской области сбил стоявших на тротуаре у перекрестка женщину с коляской и двумя детьми, пострадавших увезли в больницу, сообщило региональное ГУМВД РФ.
"В 10.40 (06.40 мск), водитель-женщина 1981 года рождения, управляя автомобилем Nissan, двигалась по улице Свердлова с левым поворотом на улицу Островского и у дома 14 по улице Свердлова не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю Kia под управлением женщины 1986 года рождения. После столкновения автомобиль Kia совершил наезд на препятствие - световую опору, а также пешеходов, которые находились на тротуаре", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадала женщина 2002 года рождения, девочка 2023 и мальчик 2025 годов рождения.
"Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, с травмами различной степени тяжести. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
