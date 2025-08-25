Рейтинг@Mail.ru
США и Россия обсуждали вопрос сокращения ядерных арсеналов, сообщил Трамп - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 25.08.2025 (обновлено: 20:03 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/arsenal-2037535798.html
США и Россия обсуждали вопрос сокращения ядерных арсеналов, сообщил Трамп
США и Россия обсуждали вопрос сокращения ядерных арсеналов, сообщил Трамп - РИА Новости, 25.08.2025
США и Россия обсуждали вопрос сокращения ядерных арсеналов, сообщил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Россия обсуждали вопрос сокращения ядерных арсеналов. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T19:16:00+03:00
2025-08-25T20:03:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037541304_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ae014a3b472ea64c7ca60b9e84c2b92.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Россия обсуждали вопрос сокращения ядерных арсеналов.&quot;Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия. — Прим. ред.). Россия занимает второе место, а Китай — третье, однако Пекин сильно отстает, но они догонят нас через пять лет. Мы хотели бы денуклеаризироваться&quot;, — сообщил он журналистам, говоря о прошедшем на Аляске саммите с президентом Владимиром Путиным.Трамп также коснулся темы конфликта на Украине.Он рассказал, что подробности "гарантий безопасности "для Киева еще даже не обсуждались.При этом президент США подчеркнул, что Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт. По его словам, теперь Вашингтон продает оружие, которое покупает НАТО. Альянс смог пойти на этот шаг после того, как по настоянию Трампа повысил расходы на оборону на пять процентов.Переговоры по УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Восемнадцатого августа Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250816/ssha-2035721471.html
https://ria.ru/20250825/tramp-2037344337.html
https://ria.ru/20250824/tramp-2037241282.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037538099_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_77752f6eefe916cab5e2e1e3cfee813e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп

США и Россия обсуждали вопрос сокращения ядерных арсеналов, сообщил Трамп

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Россия обсуждали вопрос сокращения ядерных арсеналов.
«

"Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия. — Прим. ред.). Россия занимает второе место, а Китай — третье, однако Пекин сильно отстает, но они догонят нас через пять лет. Мы хотели бы денуклеаризироваться", — сообщил он журналистам, говоря о прошедшем на Аляске саммите с президентом Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп заявил, что с ядерным потенциалом России нужно считаться
16 августа, 04:11
Трамп также коснулся темы конфликта на Украине.
Он рассказал, что подробности "гарантий безопасности "для Киева еще даже не обсуждались.
При этом президент США подчеркнул, что Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт. По его словам, теперь Вашингтон продает оружие, которое покупает НАТО. Альянс смог пойти на этот шаг после того, как по настоянию Трампа повысил расходы на оборону на пять процентов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Европа нашла слабое место Трампа. Зеленский по нему ударил
Вчера, 08:00

Переговоры по Украине

Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Восемнадцатого августа Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Самый адекватный фаворит Трампа разболтал секрет про разговор с Путиным
24 августа, 08:00
 
В миреСШАРоссияКитайДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала