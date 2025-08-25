https://ria.ru/20250825/arsenal-2037535798.html

США и Россия обсуждали вопрос сокращения ядерных арсеналов, сообщил Трамп

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Россия обсуждали вопрос сокращения ядерных арсеналов."Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия. — Прим. ред.). Россия занимает второе место, а Китай — третье, однако Пекин сильно отстает, но они догонят нас через пять лет. Мы хотели бы денуклеаризироваться", — сообщил он журналистам, говоря о прошедшем на Аляске саммите с президентом Владимиром Путиным.Трамп также коснулся темы конфликта на Украине.Он рассказал, что подробности "гарантий безопасности "для Киева еще даже не обсуждались.При этом президент США подчеркнул, что Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт. По его словам, теперь Вашингтон продает оружие, которое покупает НАТО. Альянс смог пойти на этот шаг после того, как по настоянию Трампа повысил расходы на оборону на пять процентов.Переговоры по УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Восемнадцатого августа Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

