Армия Израиля подтвердила информацию об атаке на больницу в Газе

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла удар по району медицинского комплекса Нассер на юге сектора Газа, в результате которого погибло пять журналистов, и уточнила, что в кратчайшие сроки проведет расследование инцидента, сообщила в понедельник пресс-служба армии. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что четыре журналиста, включая оператора телеканала Мухаммеда Салама, погибли в результате израильского удара по приемному покою больницы Нассер. Позже число погибших возросло до пяти. "Сегодня (в понедельник) войска Армии обороны Израиля нанесли удар по району больницы Нассер в Хан-Юнисе. Начальник генерального штаба (израильской армии – ред.) поручил в кратчайшие сроки провести предварительное расследование этого происшествия", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ сожалеет о любом ущербе, причиненном гражданскому населению и прилагает все усилия для минимизации рисков для него. Согласно данным минздрава сектора Газа, общее число погибших при авиаударе по больнице Нассер выросло до 20, помимо журналистов среди жертв есть пациенты и медперсонал. По данным властей сектора Газа, с начала военных действий в палестинском полуэксклаве 7 октября 2023 года погибли 244 журналиста.

