12:18 25.08.2025 (обновлено: 14:53 25.08.2025)
Пары горючей жидкости взорвались на малом танкере на Чукотке
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. На малом танкере "Онемен" у берегов Чукотки прогремел взрыв, сообщил порт Анадыря."Сегодня, 25 августа, на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения", — говорится в релизе.Пострадали двое: капитан и матрос. Их оперативно доставили авиацией в реанимацию Чукотской окружной больницы. Одного из пострадавших прооперировали, состояние второго врачи оценивают как средней степени тяжести.Герметичность судна не нарушена, разлива топлива не произошло. Танкер буксируют в Анадырь. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности. По данным ведомства, взрыв произошел после разгрузки топлива. Размер ущерба устанавливается.
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. На малом танкере "Онемен" у берегов Чукотки прогремел взрыв, сообщил порт Анадыря.
"Сегодня, 25 августа, на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения", — говорится в релизе.
Пострадали двое: капитан и матрос. Их оперативно доставили авиацией в реанимацию Чукотской окружной больницы. Одного из пострадавших прооперировали, состояние второго врачи оценивают как средней степени тяжести.
Герметичность судна не нарушена, разлива топлива не произошло. Танкер буксируют в Анадырь.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности. По данным ведомства, взрыв произошел после разгрузки топлива. Размер ущерба устанавливается.
