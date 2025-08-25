https://ria.ru/20250825/anadyr-2037417069.html

Пары горючей жидкости взорвались на малом танкере на Чукотке

Пары горючей жидкости взорвались на малом танкере на Чукотке - РИА Новости, 25.08.2025

Пары горючей жидкости взорвались на малом танкере на Чукотке

На малом танкере "Онемен" у берегов Чукотки прогремел взрыв, сообщил порт Анадыря. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T12:18:00+03:00

2025-08-25T12:18:00+03:00

2025-08-25T14:53:00+03:00

происшествия

чукотка

анадырь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037432984_0:0:964:543_1920x0_80_0_0_f8b385289432be021ed27738a7d32ffc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. На малом танкере "Онемен" у берегов Чукотки прогремел взрыв, сообщил порт Анадыря."Сегодня, 25 августа, на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения", — говорится в релизе.Пострадали двое: капитан и матрос. Их оперативно доставили авиацией в реанимацию Чукотской окружной больницы. Одного из пострадавших прооперировали, состояние второго врачи оценивают как средней степени тяжести.Герметичность судна не нарушена, разлива топлива не произошло. Танкер буксируют в Анадырь. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности. По данным ведомства, взрыв произошел после разгрузки топлива. Размер ущерба устанавливается.

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026782357.html

чукотка

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чукотка, анадырь