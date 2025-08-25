В МИД рассказали о росте числа ударов ВСУ по России после саммита на Аляске
Мирошник рассказал о росте числа ударов ВСУ по России после саммита на Аляске
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России во время боевого дежурства зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" в зоне СВО
Военнослужащий ВС России во время боевого дежурства зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. После саммита президентов России и США на Аляске ВСУ стали чаще наносить удары по гражданским объектам, заявил газете “Известия” посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
“Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных ударов беспилотниками. У нас порядка 90% пострадавших — жертвы беспилотников. Только в Донецке из-за одного прилета HIMARS пострадал 21 человек", — приводит его слова издание.
При этом дипломат подчеркнул, что это были умышленныее атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на самите на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с российским коллегой удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по некоторым вопросам все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения теперь зависит от Владимира Зеленского.