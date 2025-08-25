Более 25 тыс человек стали гостями фестиваля "Алтайские бренды"

https://ria.ru/20250825/altay-2037472567.html

2025-08-25T15:38:00+03:00

БАРНАУЛ, 25 авг - РИА Новости. Более 25 тысяч человек стали гостями фестиваля "Алтайские бренды. Продукты для здоровья", прошедшего в Барнауле, они съели и унесли с собой 10 тонн продуктов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Более 25 тысяч человек побывали на IV семейном фестивале "Алтайские бренды. Продукты для здоровья". Фестиваль прошел 23 августа в барнаульском парке "Изумрудный". Свою продукцию представили около 80 предприятий пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности. Во время мероприятия было продано, разыграно и продегустировано более 10 тонн продуктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что гости фестиваля съели, выпили и унесли с собой около 4,5 тонны крупы, муки и макарон, 70 килограммов воздушных кукурузных палочек, более 3 тонн безалкогольных напитков, коктейлей и питьевой воды, более 1,5 тонны сыров. "(Гости унесли с собой - ред.) 200 кг сливочного масла, 100 литров молока, 1500 блинов из алтайской муки… полтонны мясных изделий, около 1800 куриных яиц, 300 килограммов кондитерских изделий и 50 килограммов хлеба, большой 12-килограммовый пряник ручной работы", - подчеркивает пресс-служба. Отмечается, что фестиваль укрепляет престиж алтайских брендов, а также помогает производителям выходить на крупные торговые сети. Во время мероприятия прошли закупочные сессии. Представители торговых сетей "Аникс", "Калина-Малина", "Магнит" провели в рамках фестиваля более 100 переговоров с производителями разных продуктов питания – обсуждали ассортимент и возможность реализации товаров в магазинах торговых сетей. "Каждый год интерес к фестивалю растет. Это видно и по большому количеству посетителей, и по активности участников. Как обычно организована большая развлекательная программа. А еще в честь 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова организаторы решили приготовить 250 литров суворовской каши", - написал в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко. Фестиваль "Алтайские бренды" напомнил, что регион поставляет продукцию в 47 стран мира. Кроме того, Алтайский край занимает лидирующие позиции в России по производству муки, крупы, сыра и сливочного, а также растительного масла. Также в регионе активно развивается производство молочной, медовой, мясной и хлебной продукции. Все это гастрономическое разнообразие могли попробовать посетители фестиваля.

