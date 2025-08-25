https://ria.ru/20250825/aktsii-2037531846.html

"Челябэнергоремонт" перешел во временное управление Росимущества

"Челябэнергоремонт" перешел во временное управление Росимущества - РИА Новости, 25.08.2025

"Челябэнергоремонт" перешел во временное управление Росимущества

Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества 100% акций "Челябэнергоремонта", ранее принадлежавших финской компании Fortum, следует... РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества 100% акций "Челябэнергоремонта", ранее принадлежавших финской компании Fortum, следует из указа президента, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изначально утвержденный указом президента РФ от 25 апреля 2023 года. "Внести в перечень... 314 949 тысяч обыкновенных акций акционерного общества "Челябэнергоремонт", принадлежащих Фортум Холдинг Б. В. (Fortum Holding B.V.)", - сказано в документе. По данным БИР-Аналитик, компания "Челябэнергоремонт" занимается ремонтом и производством электрического оборудования и находится в городе Челябинск. Учредителем является "Фортум Холдинг Б. В.", а руководитель компании с 2023 года по данным ЕГРЮЛ - Торощин Данил Сергеевич. Уставный капитал составляет 314,949 миллиона рублей. Fortum - финская государственная энергетическая компания. В число ее активов в России входят 29,45% акций ТГК-1, контролирующим акционером которой является "Газпром энергохолдинг", и 98,23% акций "Форвард энерго" (прежнее название "Фортум"), которые с апреля 2023 года находятся во временном управлении Росимущества. Ранее в отчете Fortum за первое полугодие сообщалось, что компания не планирует возвращаться в Россию и намерена продать активы, как только это станет возможным.

