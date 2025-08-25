Рейтинг@Mail.ru
"Челябэнергоремонт" перешел во временное управление Росимущества - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/aktsii-2037531846.html
"Челябэнергоремонт" перешел во временное управление Росимущества
"Челябэнергоремонт" перешел во временное управление Росимущества - РИА Новости, 25.08.2025
"Челябэнергоремонт" перешел во временное управление Росимущества
Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества 100% акций "Челябэнергоремонта", ранее принадлежавших финской компании Fortum, следует... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T18:54:00+03:00
2025-08-25T18:54:00+03:00
экономика
россия
челябинск
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
тгк-1
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества 100% акций "Челябэнергоремонта", ранее принадлежавших финской компании Fortum, следует из указа президента, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изначально утвержденный указом президента РФ от 25 апреля 2023 года. "Внести в перечень... 314 949 тысяч обыкновенных акций акционерного общества "Челябэнергоремонт", принадлежащих Фортум Холдинг Б. В. (Fortum Holding B.V.)", - сказано в документе. По данным БИР-Аналитик, компания "Челябэнергоремонт" занимается ремонтом и производством электрического оборудования и находится в городе Челябинск. Учредителем является "Фортум Холдинг Б. В.", а руководитель компании с 2023 года по данным ЕГРЮЛ - Торощин Данил Сергеевич. Уставный капитал составляет 314,949 миллиона рублей. Fortum - финская государственная энергетическая компания. В число ее активов в России входят 29,45% акций ТГК-1, контролирующим акционером которой является "Газпром энергохолдинг", и 98,23% акций "Форвард энерго" (прежнее название "Фортум"), которые с апреля 2023 года находятся во временном управлении Росимущества. Ранее в отчете Fortum за первое полугодие сообщалось, что компания не планирует возвращаться в Россию и намерена продать активы, как только это станет возможным.
https://ria.ru/20250729/sobstvennost-2032104896.html
https://ria.ru/20250716/rosimuschestvo-2029346541.html
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, челябинск, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), тгк-1, газпром
Экономика, Россия, Челябинск, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), ТГК-1, Газпром
"Челябэнергоремонт" перешел во временное управление Росимущества

Во временное управление Росимущества передано 100% акций "Челябэнергоремонта"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества 100% акций "Челябэнергоремонта", ранее принадлежавших финской компании Fortum, следует из указа президента, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изначально утвержденный указом президента РФ от 25 апреля 2023 года.
Продукция Главпродукт - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
"Промсельхозинвест" перешел в собственность Росимущества
29 июля, 12:34
"Внести в перечень... 314 949 тысяч обыкновенных акций акционерного общества "Челябэнергоремонт", принадлежащих Фортум Холдинг Б. В. (Fortum Holding B.V.)", - сказано в документе.
По данным БИР-Аналитик, компания "Челябэнергоремонт" занимается ремонтом и производством электрического оборудования и находится в городе Челябинск. Учредителем является "Фортум Холдинг Б. В.", а руководитель компании с 2023 года по данным ЕГРЮЛ - Торощин Данил Сергеевич. Уставный капитал составляет 314,949 миллиона рублей.
Fortum - финская государственная энергетическая компания. В число ее активов в России входят 29,45% акций ТГК-1, контролирующим акционером которой является "Газпром энергохолдинг", и 98,23% акций "Форвард энерго" (прежнее название "Фортум"), которые с апреля 2023 года находятся во временном управлении Росимущества.
Ранее в отчете Fortum за первое полугодие сообщалось, что компания не планирует возвращаться в Россию и намерена продать активы, как только это станет возможным.
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Росимущество в 2024 году не достигло плана по доходам в бюджет
16 июля, 00:14
 
ЭкономикаРоссияЧелябинскВладимир ПутинФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ТГК-1Газпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала