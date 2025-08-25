https://ria.ru/20250825/aeroflot-2037526238.html

"Аэрофлот" возобновил работу онлайн-заказов спецпитания

Пассажирам "Аэрофлота" вновь доступен онлайн-заказ спецпитания, сервис восстановлен после проведения технических работ, сообщает пресс-служба авиакомпании.

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пассажирам "Аэрофлота" вновь доступен онлайн-заказ спецпитания, сервис восстановлен после проведения технических работ, сообщает пресс-служба авиакомпании. Путешественникам доступно 17 видов бесплатного специального питания, которое разработано с учетом национальных особенностей, диетических ограничений и религиозных убеждений. Для маленьких пассажиров возможно заказать детский сет или набор для грудных младенцев. Выбрать тип питания можно при покупке билета, либо позже — в разделе "Управление бронированием" на сайте перевозчика. Заказ возможен не менее чем за 20 часов до вылета из Москвы и не менее чем за 24 часа до вылета в Москву. "Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы— 55,3 миллиона. Перевозчик вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая крупным заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.

