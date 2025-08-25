https://ria.ru/20250825/aeroflot-2037526238.html
"Аэрофлот" возобновил работу онлайн-заказов спецпитания
"Аэрофлот" возобновил работу онлайн-заказов спецпитания - РИА Новости, 25.08.2025
"Аэрофлот" возобновил работу онлайн-заказов спецпитания
Пассажирам "Аэрофлота" вновь доступен онлайн-заказ спецпитания, сервис восстановлен после проведения технических работ, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T18:29:00+03:00
2025-08-25T18:29:00+03:00
2025-08-25T18:29:00+03:00
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пассажирам "Аэрофлота" вновь доступен онлайн-заказ спецпитания, сервис восстановлен после проведения технических работ, сообщает пресс-служба авиакомпании. Путешественникам доступно 17 видов бесплатного специального питания, которое разработано с учетом национальных особенностей, диетических ограничений и религиозных убеждений. Для маленьких пассажиров возможно заказать детский сет или набор для грудных младенцев. Выбрать тип питания можно при покупке билета, либо позже — в разделе "Управление бронированием" на сайте перевозчика. Заказ возможен не менее чем за 20 часов до вылета из Москвы и не менее чем за 24 часа до вылета в Москву. "Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы— 55,3 миллиона. Перевозчик вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая крупным заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
https://ria.ru/20250818/aeroflot-2036055505.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e86b8b2a20f4112cca9b2a78cb2b7df4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот
"Аэрофлот" возобновил работу онлайн-заказов спецпитания
"Аэрофлот" возобновил работу онлайн-заказов спецпитания после технических работ
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пассажирам "Аэрофлота" вновь доступен онлайн-заказ спецпитания, сервис восстановлен после проведения технических работ, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Путешественникам доступно 17 видов бесплатного специального питания, которое разработано с учетом национальных особенностей, диетических ограничений и религиозных убеждений. Для маленьких пассажиров возможно заказать детский сет или набор для грудных младенцев.
Выбрать тип питания можно при покупке билета, либо позже — в разделе "Управление бронированием" на сайте перевозчика. Заказ возможен не менее чем за 20 часов до вылета из Москвы и не менее чем за 24 часа до вылета в Москву.
"Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы— 55,3 миллиона.
Перевозчик вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая крупным заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.