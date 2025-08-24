Любовь или предательство: как Мулявин поставил на кон жизнь жены
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Любовь, измена и роковые решения — за кулисами славы Владимира Мулявина скрывалась драма, стоившая счастья его первой жене. Лидия Кармальская, талантливая артистка и верная спутница, сделала его звездой, но в ответ получила лишь предательство.
Когда Мулявин ушел к другой, бросив жену с грудным сыном, она ослепла — как будто сама судьба наказала его за жестокость. Почему создатель "Песняров" променял семью на мимолетные страсти? И как однажды, уже на закате жизни, он признался: "Если бы можно было вернуть время, я остался бы с ней"?
"Рыбий глаз! Как ты с таким встречаешься, Лида?!"
Их знакомство в 1959 году за кулисами Томской филармонии казалось случайностью. 18-летний Владимир Мулявин — застенчивый гитарист с "рыбьими глазами" и начинающейся лысиной. 21-летняя Лидия Кармальская — звезда художественного свиста, покорившая зрителей всей страны.
"Глаза у него самые прекрасные на свете, а голова его — череп, усыпанный чудесными цветами", — смеялась Лидия, отбиваясь от подружек, которые не понимали её выбора.
Дочь Марина Мулявина позже вспоминала:
"Мама сначала не разглядела этого мальчика. Но он сумел убедить её в своих чувствах. А ещё она быстро поняла, что отец талантлив, и поверила и в его любовь, и в его будущее".
"Вижу, что парень этот — любовь всей твоей жизни"
Перед свадьбой Лидия обратилась к известной провидице Анне Арго.
"Скажу тебе так, девочка, — вещунья нахмурилась. — Вижу, что парень этот — любовь всей твоей жизни до самой смерти. Правда, не факт, что и брак продлится столько же".
Пророчество начало сбываться почти сразу. Во время беременности Лидии в 1961 году Владимир закрутил роман с цыганской певицей Валей Пономарёвой. Но тогда семья устояла — Кармальская простила измену.
"Никогда не обидь жену!"
Особые отношения сложились у Лидии со свекровью Акулиной Сергеевной. Та сначала ворчала:
"Фу ты, худющая какая! И старше тебя, помоложе не мог найти?"
Но преданность невестки, ухаживающей за ней во время смертельной болезни, растопила сердце старой женщины. Перед смертью она заклинала сына:
"Никогда не обидь жену! Тебе её сам Бог видно дал. Береги Лидочку, а если всё-таки обидишь, помни, что и меня обидел".
Роковое решение
Врачи запрещали Лидии вторые роды — последствия перенесенного в детстве полиомиелита могли оказаться фатальными. Но 35-летняя Кармальская рискнула, когда муж стал умолять о сыне.
Вновь посетив провидицу, она услышала: "Рожай, если хочешь, ты не умрёшь. Но с мужем ты разведешься, а роды аукнутся в конце жизни — ослепнешь".
На седьмом месяце беременности Лидия узнала о новом романе мужа — с поклонницей Светланой Слизской.
"Когда обиженная мама спросила, почему в такой момент он завел отношения на стороне, папа честно признался: "Я думал, ты и правды умрёшь". Он просто элементарно струсил", — рассказывала дочь Марина.
"Песняры" — детище Лидии
Именно Кармальская "пробила" ансамбль мужа на четвертом Всесоюзном конкурсе эстрады в 1970 году.
"Мама вместе с папой проработала 16 лет. Из них пять — в "Песнярах"... Сегодня об этом не вспоминают", — с горечью отмечала Марина.
В ансамбле Лидию называли "Мать" — к ней тянулись все участники коллектива. Она вела концерты, выступала с сольными номерами, продолжая работать до седьмого месяца беременности.
Жизнь после развода
Расставшись, супруги сохранили странные отношения.
"Папа к нам часто приходил... После ужина говорил: "Как у вас уютно. Пожалуй, останусь у вас ночевать". Мама стелила ему в гостиной. А утром я просыпалась и видела его в кровати у мамы", — вспоминала дочь.
Мулявин женился ещё дважды — на Слизской, а затем на актрисе Светлане Пенкиной. Но называл развод с Лидией самой большой ошибкой.
"О чем вы больше всего жалеете в жизни?" — спрашивали его незадолго до смерти.
"О браке с Лидой", — отвечал создатель "Песняров".
"Опозданием мы наказаны..."
Пророчество сбылось полностью — Лидия ослепла в последние годы жизни. Она умерла в 1999 году, Владимир — в 2003-м. Их сын Владимир-младший погиб от наркотиков в 2006 году.
"И то, что у него не было хорошего отцовского воспитания, полной семьи — одна из причин", — горько заключала Марина.
Эта история остается предостережением о том, как легко потерять самое дорогое — и как трудно жить с осознанием своей ошибки. Мулявин стал легендой, но так и не обрел счастья, которое когда-то променял на мимолетную страсть.