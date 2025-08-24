https://ria.ru/20250824/zelenskiy-2037303318.html

Зеленский дерзко пошутил об ударах по нефтепроводу "Дружба"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский пошутил об атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", его слова приводит "Страна.ua"."Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии", — сказал он в ответ на вопрос о том, выросли ли у Киева шансы на снятие вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на вступление в ЕС.В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.

