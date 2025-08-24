https://ria.ru/20250824/zelenskiy-2037300494.html

Рогов назвал цинизмом слова Зеленского об украинской принадлежности Крыма

Рогов назвал цинизмом слова Зеленского об украинской принадлежности Крыма - РИА Новости, 24.08.2025

Рогов назвал цинизмом слова Зеленского об украинской принадлежности Крыма

24.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского об украинской принадлежности Крыма и новых российских регионов - цинизм и алчность, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский назвал украинскими Донецк, Луганск, Крым, добавив, что там живут украинцы, расстояния с которыми однажды исчезнут, и все снова будут вместе как одна семья и одна страна, назвав это вопросом времени. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы киевского режима. "Это цинизм и алчность со стороны Зеленского. Зеленский говорит об одной семье и тут же отдает приказы обстреливать мирные города и наносить удары по мирным жителям Крыма, Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Видимо, у Зеленского извращенное понимание семейных ценностей. Его слова - это позерство и вранье. Если ему и нужны эти территории, то только чтобы продать их ресурсы и активы западным корпорациям. Никакой семьи - только деньги и желание наживы", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, крымчане и жители новых регионов живут свободно и независимо в составе России, что не дает покоя Зеленскому, продавшему в рабство украинский народ. "Одна семья и одна страна, о которых говорит Зеленский, возможны только со столицей в Москве, чего хотят и жаждут миллионы наших соотечественников, живущих на подконтрольных режиму Зеленского территориях", - заключил Рогов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие государства Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

