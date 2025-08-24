https://ria.ru/20250824/zelenskiy-2037268862.html

Зеленский выдвигает условия немедленной встречи с Путиным, заявил Лавров

Россия надеется, что попытки западных стран помешать процессу украинского урегулирования будут сорваны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия надеется, что попытки западных стран помешать процессу украинского урегулирования будут сорваны, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Они просто ищут повод, чтобы переговоры не допустить, и хотят, чтобы это произошло не по их вине — не по вине (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, который тоже артачится, какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным независимо ни от чего. Попытка нарушить тот процесс, который был заложен президентами (России и США. — Прим. ред.) — Владимиром Путиным и (Дональдом. — Прим. ред.) Трампом, который дал очень неплохие результаты. Мы надеемся что эти попытки будут сорваны", — сказал Лавров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.Президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея об изучении возможности повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Как сообщил позднее глава МИД России Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.

