Зеленский занял бескомпромиссную позицию по Украине, пишет турецкая газета
Sabah: Зеленский не идет на компромиссы, а Путин проявляет гибкость дипломатии
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
СТАМБУЛ, 24 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский занял бескомпромиссную позицию в украинском урегулировании, отвергая предложения президента США Дональда Трампа, в том числе отказываясь отменить законы, запрещающие русский язык, пишет в воскресенье турецкая проправительственная газета Sabah.
Как отмечает колумнист издания Берджан Тутар, российский лидер Владимир Путин при каждой возможности отмечает, что диалог с США, хотя и не устранит сразу все проблемы, дает надежду на их урегулирование, а в пятницу Путин заявил, что отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом президента США Трампа "свет в конце тоннеля замаячил".
"Путин даже дал зеленый свет ряду гибких шагов, которые западные СМИ расценивают как уступки. А вот Владимир Зеленский занимает все более бескомпромиссную позицию. По сути, даже западные СМИ подчеркивают, что Зеленский отверг все пункты, выдвинутые президентом США. В том числе Зеленский отказывается даже отменять законы, запрещающее русский язык, хотя на Украине миллионы граждан русского происхождения", — пишет автор.
По его словам, Путин своими дипломатическими действиями "переворачивает с ног на голову" операции по формированию общественного мнения Запада. "Фактически Путину удается добиться этого, не меняя своих целей, а лишь смягчая свою риторику. Путин не желает упускать исторический шанс, который ему дала встреча с Трампом. Точнее, он полон решимости разрушить ловушку, расставленную Киевом вместе с европейскими странами", — отмечает колумнист.
По его мнению, у Кремля сильные козыри и он четко обрисовал свои требования.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул в среду глава МИД России Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.