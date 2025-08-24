Москва признает Зеленского лишь де-факто главой режима, заявил Лавров
Лавров заявил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об украинском урегулировании, когда до этого дойдет дело, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться. Но вы хотите получить всю картину или только ту ее часть, которая вас устраивает? Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул в среду Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.