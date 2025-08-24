Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили, что предотвратили основную часть израильской атаки на Сану
17:05 24.08.2025 (обновлено: 17:06 24.08.2025)
Хуситы заявили, что предотвратили основную часть израильской атаки на Сану
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны йеменского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) предотвратили основную часть израильской воздушной атаки на столицу Йемена Сану, заявил заместитель главы информационной службы хуситов Насруддин Амер. "Противовоздушная оборона сумела предотвратить основную часть сионистской (израильской – ред.) агрессии, вступить в противостояние с рядом ее боевых формирований и вынудить их уйти", - написал Амер в соцсети X, добавив, что были задействованы, в том числе, системы ПВО местного производства. Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям, звучат взрывы. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и станции, принадлежащей нефтяной компании.
2025
© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны йеменского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) предотвратили основную часть израильской воздушной атаки на столицу Йемена Сану, заявил заместитель главы информационной службы хуситов Насруддин Амер.
"Противовоздушная оборона сумела предотвратить основную часть сионистской (израильской – ред.) агрессии, вступить в противостояние с рядом ее боевых формирований и вынудить их уйти", - написал Амер в соцсети X, добавив, что были задействованы, в том числе, системы ПВО местного производства.
Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям, звучат взрывы. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и станции, принадлежащей нефтяной компании.
Спецпредставитель США обсудил с Нетаньяху израильские удары, пишут СМИ
