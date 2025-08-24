Токио призвал страны не участвовать в праздновании победы над Японией в КНР
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 24 авг — РИА Новости. Правительство Японии по дипломатическим каналам призывало европейские и азиатские страны воздержаться от участия в памятных мероприятиях и военном параде в Китае 3 сентября, посвященных 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, сообщает агентство Киодо.
По данным многочисленных дипломатических источников, Япония через свои посольства и другие зарубежные представительства доводила до сведения других стран, что памятные мероприятия Китая чрезмерно акцентируют внимание на прошлом и имеют ярко выраженный антияпонский оттенок. Японская сторона также рекомендовала тщательно взвесить возможность участия глав государств в этих мероприятиях.
Перед памятными мероприятиями с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут.
Планируется участие иностранных лидеров. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.