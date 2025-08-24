Рейтинг@Mail.ru
Токио призвал страны не участвовать в праздновании победы над Японией в КНР - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 24.08.2025 (обновлено: 14:55 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/yaponiya-2037282899.html
Токио призвал страны не участвовать в праздновании победы над Японией в КНР
Токио призвал страны не участвовать в праздновании победы над Японией в КНР - РИА Новости, 24.08.2025
Токио призвал страны не участвовать в праздновании победы над Японией в КНР
Правительство Японии по дипломатическим каналам призывало европейские и азиатские страны воздержаться от участия в памятных мероприятиях и военном параде в... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T14:27:00+03:00
2025-08-24T14:55:00+03:00
в мире
япония
китай
пекин
владимир путин
юрий ушаков
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
ТОКИО, 24 авг — РИА Новости. Правительство Японии по дипломатическим каналам призывало европейские и азиатские страны воздержаться от участия в памятных мероприятиях и военном параде в Китае 3 сентября, посвященных 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, сообщает агентство Киодо. По данным многочисленных дипломатических источников, Япония через свои посольства и другие зарубежные представительства доводила до сведения других стран, что памятные мероприятия Китая чрезмерно акцентируют внимание на прошлом и имеют ярко выраженный антияпонский оттенок. Японская сторона также рекомендовала тщательно взвесить возможность участия глав государств в этих мероприятиях. Перед памятными мероприятиями с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут. Планируется участие иностранных лидеров. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250819/premer-2036221072.html
япония
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, китай, пекин, владимир путин, юрий ушаков, шос
В мире, Япония, Китай, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ШОС
Токио призвал страны не участвовать в праздновании победы над Японией в КНР

Токио призвал страны не участвовать в юбилейном параде победы над Японией в КНР

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 24 авг — РИА Новости. Правительство Японии по дипломатическим каналам призывало европейские и азиатские страны воздержаться от участия в памятных мероприятиях и военном параде в Китае 3 сентября, посвященных 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, сообщает агентство Киодо.
По данным многочисленных дипломатических источников, Япония через свои посольства и другие зарубежные представительства доводила до сведения других стран, что памятные мероприятия Китая чрезмерно акцентируют внимание на прошлом и имеют ярко выраженный антияпонский оттенок. Японская сторона также рекомендовала тщательно взвесить возможность участия глав государств в этих мероприятиях.
Перед памятными мероприятиями с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут.
Планируется участие иностранных лидеров. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Премьер Японии признал гибель невинных россиян из-за украинского конфликта
19 августа, 08:57
 
В миреЯпонияКитайПекинВладимир ПутинЮрий УшаковШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала