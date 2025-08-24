https://ria.ru/20250824/vzryvy-2037233951.html

В Сумах прогремели повторные взрывы

24.08.2025

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Сумах, говоритсяв Telegram украинского 24-го телеканала.Незадолго до этого сообщалось об одном таком инциденте в городе и нескольких в области."Повторные взрывы в Сумах", — отмечается в публикации.Меньше чем через полчаса местные СМИ рассказали о еще таком случае.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

