https://ria.ru/20250824/vzryvy-2037233951.html
В Сумах прогремели повторные взрывы
В Сумах прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 24.08.2025
В Сумах прогремели повторные взрывы
Повторные взрывы прозвучали в Сумах, говоритсяв Telegram украинского 24-го телеканала. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T03:09:00+03:00
2025-08-24T03:09:00+03:00
2025-08-24T06:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумская область
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Сумах, говоритсяв Telegram украинского 24-го телеканала.Незадолго до этого сообщалось об одном таком инциденте в городе и нескольких в области."Повторные взрывы в Сумах", — отмечается в публикации.Меньше чем через полчаса местные СМИ рассказали о еще таком случае.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037233491.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сумская область, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели повторные взрывы
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели повторные взрывы