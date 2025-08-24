https://ria.ru/20250824/vzryvy-2037233004.html
В Сумской области прогремели взрывы
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрывы звучат в Сумской области, сообщает украинский 24-й телеканал на фоне воздушной тревоги в регионе. "Взрывы в Сумской области", - говорится в публикации в Telegram-канале канала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит и в Черниговской области.Через полчаса 24-й канал сообщил о еще одном взрыве в Сумах.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
