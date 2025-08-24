Рейтинг@Mail.ru
Собянин выразил соболезнования близким погибшего при взрыве в ЦДМ - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 24.08.2025 (обновлено: 13:41 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/vzryv-2037273012.html
Собянин выразил соболезнования близким погибшего при взрыве в ЦДМ
Собянин выразил соболезнования близким погибшего при взрыве в ЦДМ - РИА Новости, 24.08.2025
Собянин выразил соболезнования близким погибшего при взрыве в ЦДМ
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший, выразил соболезнования его близким. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T13:20:00+03:00
2025-08-24T13:41:00+03:00
происшествия
москва
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центральный детский магазин на лубянке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037271774_0:0:704:396_1920x0_80_0_0_6b999c30c410478689f3ebad77d1a3a1.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший, выразил соболезнования его близким. "В "Центральном детском магазине" произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего", - написал Собянин в мессенджере Max. По его словам, московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
https://ria.ru/20250824/moskva-2037271021.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места взрыва в Центральном детском магазине в Москве
Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине в Москве, сообщает департамент здравоохранения столицы, показав кадры с места происшествия.
2025-08-24T13:20
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037271774_24:0:704:510_1920x0_80_0_0_031539807b863abf8a43d7d7bd61acba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центральный детский магазин на лубянке
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центральный детский магазин на Лубянке
Собянин выразил соболезнования близким погибшего при взрыве в ЦДМ

Собянин выразил соболезнования близким погибшего при взрыве баллона в здании ЦДМ

© Московская медицина/TelegramМедики на месте происшествия в ЦДМ
Медики на месте происшествия в ЦДМ - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Московская медицина/Telegram
Медики на месте происшествия в ЦДМ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший, выразил соболезнования его близким.
"В "Центральном детском магазине" произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего", - написал Собянин в мессенджере Max.
По его словам, московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
Ситуация у Центрального детского магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
На Лубянской площади ограничили движение транспорта из-за ЧП в ЦДМ
13:02
 
ПроисшествияМоскваСергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Центральный детский магазин на Лубянке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала