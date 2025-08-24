https://ria.ru/20250824/vzryv-2037273012.html

Собянин выразил соболезнования близким погибшего при взрыве в ЦДМ

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший, выразил соболезнования его близким. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший, выразил соболезнования его близким. "В "Центральном детском магазине" произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего", - написал Собянин в мессенджере Max. По его словам, московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Ольга Фомченкова

