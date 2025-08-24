https://ria.ru/20250824/vzryv-2037272281.html
Собянин назвал причину ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке
2025-08-24T13:12:00+03:00
2025-08-24T13:12:00+03:00
2025-08-24T17:07:00+03:00
происшествия
москва
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центральный детский магазин на лубянке
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Происшествие в Центральном детском магазине в Москве, по предварительным данным, случилось из-за технической неисправности оборудования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для надувания шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения."Следственные органы устанавливают причину происшествия (в ЦДМ в Москве. — Прим. ред.). По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования", — написал Собянин в мессенджере Max.
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
