Собянин назвал причину ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Происшествие в Центральном детском магазине в Москве, по предварительным данным, случилось из-за технической неисправности оборудования, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Происшествие в Центральном детском магазине в Москве, по предварительным данным, случилось из-за технической неисправности оборудования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для надувания шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения."Следственные органы устанавливают причину происшествия (в ЦДМ в Москве. — Прим. ред.). По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования", — написал Собянин в мессенджере Max.

