Один человек погиб при взрыве баллона в ЦДМ в Москве

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, еще трое пострадали при инциденте с баллоном в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Три человека пострадали, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.

