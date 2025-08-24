Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб при взрыве баллона в ЦДМ в Москве
12:51 24.08.2025 (обновлено: 14:37 24.08.2025)
Один человек погиб при взрыве баллона в ЦДМ в Москве
Один человек погиб при взрыве баллона в ЦДМ в Москве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, еще трое пострадали при инциденте с баллоном в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Три человека пострадали, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.
происшествия, москва, центральный детский магазин на лубянке
Происшествия, Москва, Центральный детский магазин на Лубянке
Один человек погиб при взрыве баллона в ЦДМ в Москве

Один человек погиб и трое пострадали при взрыве баллона в ЦДМ в Москве

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, еще трое пострадали при инциденте с баллоном в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Три человека пострадали, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.
На Лубянской площади ограничили движение транспорта из-за ЧП в ЦДМ
Происшествия
 
 
