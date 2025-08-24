Один человек погиб при взрыве баллона в ЦДМ в Москве

https://ria.ru/20250824/vzryv-2037269421.html
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, еще трое пострадали при инциденте с баллоном в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Три человека пострадали, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.
