В ЦДМ, где взорвался баллон, работают пожарные

24.08.2025

В ЦДМ, где взорвался баллон, работают пожарные

Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в "Детском мире" в центре Москвы, Информация уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС столицы. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в "Детском мире" в центре Москвы, Информация уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС столицы. В экстренных службах РИА Новости сообщили, по предварительным данным, один человек пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация. "Столичные огнеборцы реагируют на происшествие в центре Москвы. В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Театральный проезд, дом 5, строение 1. Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарных. На месте работают пожарной-спасательные подразделения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

