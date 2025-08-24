Рейтинг@Mail.ru
В ЦДМ, где взорвался баллон, работают пожарные - РИА Новости, 24.08.2025
12:41 24.08.2025 (обновлено: 14:50 24.08.2025)
В ЦДМ, где взорвался баллон, работают пожарные
В ЦДМ, где взорвался баллон, работают пожарные - РИА Новости, 24.08.2025
В ЦДМ, где взорвался баллон, работают пожарные
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в "Детском мире" в центре Москвы, Информация уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС столицы. В экстренных службах РИА Новости сообщили, по предварительным данным, один человек пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация. "Столичные огнеборцы реагируют на происшествие в центре Москвы. В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Театральный проезд, дом 5, строение 1. Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарных. На месте работают пожарной-спасательные подразделения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОцепление у Центрального детского магазина в Москве
Оцепление у Центрального детского магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Оцепление у Центрального детского магазина в Москве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в "Детском мире" в центре Москвы, Информация уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС столицы.
В экстренных службах РИА Новости сообщили, по предварительным данным, один человек пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация.
"Столичные огнеборцы реагируют на происшествие в центре Москвы. В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Театральный проезд, дом 5, строение 1. Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарных. На месте работают пожарной-спасательные подразделения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
