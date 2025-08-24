https://ria.ru/20250824/vsu-2037332964.html

Российские силовики рассказали о потерях ВСУ

Российские силовики рассказали о потерях ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025

Российские силовики рассказали о потерях ВСУ

Украинские силы специальных операций в последнее время понесли серьезные потери, о чем свидетельствуют похороны их бойцов в разных городах, сообщили РИА Новости

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские силы специальных операций в последнее время понесли серьезные потери, о чем свидетельствуют похороны их бойцов в разных городах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Как сообщилось ранее, в населенном пункте Никольское Сумской области ударом FPV-дронов была уничтожена группа операторов БПЛА ССО ВСУ во главе с командиром Ильей Билыком (позывной "Голландец"). "В этот же день в том же населенном пункте уничтожен еще один член группы - оператор БПЛА Анатолий Дутка из Ивано-Франковской области. Его похороны прошли вчера", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, в Сумах похоронили Владимира Щербаченко, члена отряда с позывным "Сириус".

