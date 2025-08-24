Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/vsu-2037332964.html
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ
Украинские силы специальных операций в последнее время понесли серьезные потери, о чем свидетельствуют похороны их бойцов в разных городах, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T21:12:00+03:00
2025-08-24T21:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
ивано-франковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские силы специальных операций в последнее время понесли серьезные потери, о чем свидетельствуют похороны их бойцов в разных городах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Как сообщилось ранее, в населенном пункте Никольское Сумской области ударом FPV-дронов была уничтожена группа операторов БПЛА ССО ВСУ во главе с командиром Ильей Билыком (позывной "Голландец"). "В этот же день в том же населенном пункте уничтожен еще один член группы - оператор БПЛА Анатолий Дутка из Ивано-Франковской области. Его похороны прошли вчера", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, в Сумах похоронили Владимира Щербаченко, члена отряда с позывным "Сириус".
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html
сумская область
ивано-франковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, ивано-франковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ

Украинские силы специальных операций в последнее время понесли серьезные потери

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские силы специальных операций в последнее время понесли серьезные потери, о чем свидетельствуют похороны их бойцов в разных городах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Как сообщилось ранее, в населенном пункте Никольское Сумской области ударом FPV-дронов была уничтожена группа операторов БПЛА ССО ВСУ во главе с командиром Ильей Билыком (позывной "Голландец").
"В этот же день в том же населенном пункте уничтожен еще один член группы - оператор БПЛА Анатолий Дутка из Ивано-Франковской области. Его похороны прошли вчера", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, в Сумах похоронили Владимира Щербаченко, члена отряда с позывным "Сириус".
Оператор 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Волк - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Оператор рассказал, как уйти от дуэлей с FPV-дронами ВСУ
2 апреля, 05:57
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьИвано-Франковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала