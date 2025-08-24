Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 24.08.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Расчет ударных БПЛА Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск РФ уничтожил 155-миллиметровую гаубицу FH70 и пункт управления БПЛА под Северском в ДНР,... РИА Новости, 24.08.2025
ЛУГАНСК, 24 авг – РИА Новости. Расчет ударных БПЛА Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск РФ уничтожил 155-миллиметровую гаубицу FH70 и пункт управления БПЛА под Северском в ДНР, сообщили в пресс-центре группировки. Видео уничтожения оказалось в распоряжении РИА Новости. "Расчет БПЛА Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск в ходе разведки районе населенного пункта Звановка обнаружил замаскированную огневую позицию 155-миллиметровой гаубицы FH70 производства стран НАТО. Точным попаданием цель ударного БПЛА цель была уничтожена, а передовые подразделения противника лишились очередного средства огневой поддержки", - сказали в пресс-центре. Отмечается что, также в районе Северска операторами БПЛА 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, замаскированный в одной из прилегающих к городу лесополос. Точными попаданиям 122-миллиметровой бригадной артиллерии укрытие противника вместе со всем военным имуществом было полностью уничтожено.
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Расчет БПЛА "Южной" группировки войск уничтожил гаубицу FH70 под Северском

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 авг – РИА Новости. Расчет ударных БПЛА Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск РФ уничтожил 155-миллиметровую гаубицу FH70 и пункт управления БПЛА под Северском в ДНР, сообщили в пресс-центре группировки.
Видео уничтожения оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Расчет БПЛА Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск в ходе разведки районе населенного пункта Звановка обнаружил замаскированную огневую позицию 155-миллиметровой гаубицы FH70 производства стран НАТО. Точным попаданием цель ударного БПЛА цель была уничтожена, а передовые подразделения противника лишились очередного средства огневой поддержки", - сказали в пресс-центре.
Отмечается что, также в районе Северска операторами БПЛА 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, замаскированный в одной из прилегающих к городу лесополос. Точными попаданиям 122-миллиметровой бригадной артиллерии укрытие противника вместе со всем военным имуществом было полностью уничтожено.
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Вчера, 12:22
