Российские бойцы рассказали, что чувствуют, вернувшись из украинского плена
Российские бойцы рассказали, что чувствуют, вернувшись из украинского плена - РИА Новости, 24.08.2025
Российские бойцы рассказали, что чувствуют, вернувшись из украинского плена
Российские военные, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, рассказали, что до сих пор не верят, что наконец прибыли на родную сторону. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские военные, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, рассказали, что до сих пор не верят, что наконец прибыли на родную сторону. Россия по обмену вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, всех их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ, добавили в военном ведомстве. "Приехали наконец-то домой... Пока в это не верится", - сказал один из военных на видео, обнародованном МО РФ. "Эмоции неописуемые. Пока на данный момент тяжело осознать, что я наконец-то дома", - сказал другой военный. Бойцы поблагодарили президента России Владимира Путина и Минобороны РФ за свое возвращение.
Российские бойцы рассказали, что чувствуют, вернувшись из украинского плена
