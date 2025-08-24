Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы рассказали, что чувствуют, вернувшись из украинского плена - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/vozvraschenie-2037318315.html
Российские бойцы рассказали, что чувствуют, вернувшись из украинского плена
Российские бойцы рассказали, что чувствуют, вернувшись из украинского плена - РИА Новости, 24.08.2025
Российские бойцы рассказали, что чувствуют, вернувшись из украинского плена
Российские военные, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, рассказали, что до сих пор не верят, что наконец прибыли на родную сторону. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T17:56:00+03:00
2025-08-24T17:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
белоруссия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037318000_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca8794d4a69790e6ce3daa84273adefb.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские военные, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, рассказали, что до сих пор не верят, что наконец прибыли на родную сторону. Россия по обмену вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, всех их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ, добавили в военном ведомстве. "Приехали наконец-то домой... Пока в это не верится", - сказал один из военных на видео, обнародованном МО РФ. "Эмоции неописуемые. Пока на данный момент тяжело осознать, что я наконец-то дома", - сказал другой военный. Бойцы поблагодарили президента России Владимира Путина и Минобороны РФ за свое возвращение.
https://ria.ru/20250824/vozvraschenie-2037299877.html
россия
киев
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Эмоции неописуемые". Российские военные поделились впечатлениями после возвращения из плена
"Эмоции неописуемые. Пока на данный момент тяжело осознать, что я наконец-то дома". Российские военные, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, рассказали, что до сих пор не верят, что наконец прибыли на родную сторону.
2025-08-24T17:56
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037318000_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a170d6a475e250f1f15a516c495ba27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, белоруссия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Белоруссия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские бойцы рассказали, что чувствуют, вернувшись из украинского плена

Вернувшийся из плена российский военный до сих пор не верит, что приехал домой

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские военные, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, рассказали, что до сих пор не верят, что наконец прибыли на родную сторону.
Россия по обмену вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, всех их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ, добавили в военном ведомстве.
"Приехали наконец-то домой... Пока в это не верится", - сказал один из военных на видео, обнародованном МО РФ. "Эмоции неописуемые. Пока на данный момент тяжело осознать, что я наконец-то дома", - сказал другой военный. Бойцы поблагодарили президента России Владимира Путина и Минобороны РФ за свое возвращение.
Возвращенные с Украины жители Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Появились кадры с жителями Курской области, возвращенными с Украины
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБелоруссияВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала