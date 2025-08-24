Пентагон планирует отправить военных в Чикаго, пишет WP
Солдаты Национальной гвардии США. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пентагон планирует отправить военных в Чикаго для борьбы с преступностью, пишет газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за американской столицей собирается наводить порядок в других либеральных городах страны, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес.
"Пентагон неделями планирует военное развертывание в Чикаго, так как президент Дональд Трамп стремится снизить уровень преступности, число бездомных и нелегальных иммигрантов... План включает в себя несколько вариантов, в том числе мобилизацию по меньшей мере нескольких тысяч членов национальной гвардии... Использование действующих войск также обсуждается", — говорится в публикации.
На прошлой неделе хозяин Белого дома объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:
- местная полиция переходит под прямой контроль федерального правительства;
- в столицу направили войска Нацгвардии;
- туда также могут послать Вооруженные силы, если появится необходимость.
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, нацгвардейцы будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства.
Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что для наведения порядка нацгвардии выдадут оружие.