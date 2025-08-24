https://ria.ru/20250824/voennye-2037235120.html

Пентагон планирует отправить военных в Чикаго, пишет WP

Пентагон планирует отправить военных в Чикаго, пишет WP - РИА Новости, 24.08.2025

Пентагон планирует отправить военных в Чикаго, пишет WP

Пентагон планирует отправить военных в Чикаго для борьбы с преступностью, пишет газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T03:48:00+03:00

2025-08-24T03:48:00+03:00

2025-08-24T05:57:00+03:00

в мире

чикаго

иллинойс

дональд трамп

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572282039_0:35:3024:1736_1920x0_80_0_0_301e8eb8348a2153c31fcceeffc503b1.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пентагон планирует отправить военных в Чикаго для борьбы с преступностью, пишет газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за американской столицей собирается наводить порядок в других либеральных городах страны, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес."Пентагон неделями планирует военное развертывание в Чикаго, так как президент Дональд Трамп стремится снизить уровень преступности, число бездомных и нелегальных иммигрантов... План включает в себя несколько вариантов, в том числе мобилизацию по меньшей мере нескольких тысяч членов национальной гвардии... Использование действующих войск также обсуждается", — говорится в публикации.На прошлой неделе хозяин Белого дома объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:По словам главы Пентагона Пита Хегсета, нацгвардейцы будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства.Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что для наведения порядка нацгвардии выдадут оружие.

https://ria.ru/20250823/ssha-2037185671.html

https://ria.ru/20250823/vashington-2037181880.html

чикаго

иллинойс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чикаго, иллинойс, дональд трамп, министерство обороны сша