Вернувшийся из плена боец рассказал о своей уверенности в возвращении домой

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий рассказал РИА Новости, что был уверен, что Родина о нём не забыла и вернёт домой, и назвал свою уверенность в этом лучшим чувством. "Самое лучшее чувство, когда ты возвращаешься домой, что тебя помнят, о тебе не забыли, тебя вернули домой. Это очень хорошее чувство", - сказал он. Военнослужащий добавил, что хочет, в первую очередь, обнять свою семью, и "надеяться на дальнейшее светлое будущее", а также на то, что "победа будет за нами". Больше всего вернувшийся военнослужащий соскучился по жене и родителям, признался он. Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Сначала военнослужащих привезли в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, а затем доставили в Россию. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.

Кадры с вернувшимися из плена российскими военнослужащими Минобороны России опубликовало в воскресенье видеокадры с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. На кадрах они стоят перед автобусом с флагами России и кричат "Ура!". Затем они заходят в салон автобуса. 2025-08-24T21:53 true PT0M16S

