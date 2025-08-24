Глава МИД Венгрии резко отреагировал на дерзкий выпад Зеленского

https://ria.ru/20250824/vengriya-2037332102.html

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Нападение ВСУ на энергетическую инфраструктуру Венгрии следует расценивать как атаку на суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Венгрия решительно отвергает угрозы президента Украины. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность основополагающими ценностями международной политики, поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны, как и ожидаем того же от любой другой страны", — написал он в соцсети Facebook*.Министр отметил, что серьезные атаки Украины против безопасности поставок энергии следует трактовать как нападения на суверенитет, и призвал Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии.Сегодня глава киевского режима пошутил об атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявив, что "всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии".В пятницу Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к задержке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.* Запрещена в России как экстремистская

