Глава МИД Венгрии резко отреагировал на дерзкий выпад Зеленского
21:02 24.08.2025 (обновлено: 22:28 24.08.2025)
Глава МИД Венгрии резко отреагировал на дерзкий выпад Зеленского
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Нападение ВСУ на энергетическую инфраструктуру Венгрии следует расценивать как атаку на суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Венгрия решительно отвергает угрозы президента Украины. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность основополагающими ценностями международной политики, поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны, как и ожидаем того же от любой другой страны", — написал он в соцсети Facebook*.Министр отметил, что серьезные атаки Украины против безопасности поставок энергии следует трактовать как нападения на суверенитет, и призвал Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии.Сегодня глава киевского режима пошутил об атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявив, что "всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии".В пятницу Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к задержке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.* Запрещена в России как экстремистская
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Нападение ВСУ на энергетическую инфраструктуру Венгрии следует расценивать как атаку на суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Венгрия решительно отвергает угрозы президента Украины. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность основополагающими ценностями международной политики, поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны, как и ожидаем того же от любой другой страны", — написал он в соцсети Facebook*.
Министр отметил, что серьезные атаки Украины против безопасности поставок энергии следует трактовать как нападения на суверенитет, и призвал Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии.
Сегодня глава киевского режима пошутил об атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявив, что "всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии".
В пятницу Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к задержке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
* Запрещена в России как экстремистская
 
