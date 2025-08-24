https://ria.ru/20250824/uscherb-2037296628.html
Президент Польши снова поднял вопрос о выплате Германией репараций
Президент Польши снова поднял вопрос о выплате Германией репараций - РИА Новости, 24.08.2025
Президент Польши снова поднял вопрос о выплате Германией репараций
Германия до сих пор не возместила ущерб, нанесенный Польше в годы Второй мировой войны, заявил польский лидер Кароль Навроцкий. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:34:00+03:00
2025-08-24T15:34:00+03:00
2025-08-24T15:34:00+03:00
в мире
польша
германия
берлин (город)
кароль навроцкий
радослав сикорский
право и справедливость
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
ВАРШАВА, 24 авг – РИА Новости. Германия до сих пор не возместила ущерб, нанесенный Польше в годы Второй мировой войны, заявил польский лидер Кароль Навроцкий. "Германия до сих пор не заплатила по счетам за ущерб", - написал Навроцкий в соцсети Х. Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. С требованием выплатить репарации выступило предыдущее правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость". После смены кабинета новый министр иностранных дел Радослав Сикорский в феврале 2024 года заявил, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
https://ria.ru/20240702/sholts-1956871847.html
польша
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, германия, берлин (город), кароль навроцкий, радослав сикорский, право и справедливость, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Польша, Германия, Берлин (город), Кароль Навроцкий, Радослав Сикорский, Право и справедливость, Вторая мировая война (1939-1945)
Президент Польши снова поднял вопрос о выплате Германией репараций
Навроцкий: ФРГ не заплатила за нанесенный Польше ущерб во Второй мировой войне