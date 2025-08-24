https://ria.ru/20250824/uscherb-2037296628.html

Президент Польши снова поднял вопрос о выплате Германией репараций

Германия до сих пор не возместила ущерб, нанесенный Польше в годы Второй мировой войны, заявил польский лидер Кароль Навроцкий. РИА Новости, 24.08.2025

ВАРШАВА, 24 авг – РИА Новости. Германия до сих пор не возместила ущерб, нанесенный Польше в годы Второй мировой войны, заявил польский лидер Кароль Навроцкий. "Германия до сих пор не заплатила по счетам за ущерб", - написал Навроцкий в соцсети Х. Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. С требованием выплатить репарации выступило предыдущее правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость". После смены кабинета новый министр иностранных дел Радослав Сикорский в феврале 2024 года заявил, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

