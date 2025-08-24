Рейтинг@Mail.ru
Постпред России прокомментировал сообщения МАГАТЭ об атаках на Курскую АЭС - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/uljanov-2037292419.html
Постпред России прокомментировал сообщения МАГАТЭ об атаках на Курскую АЭС
Постпред России прокомментировал сообщения МАГАТЭ об атаках на Курскую АЭС - РИА Новости, 24.08.2025
Постпред России прокомментировал сообщения МАГАТЭ об атаках на Курскую АЭС
МАГАТЭ "очень невнятно" сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:05:00+03:00
2025-08-24T15:05:00+03:00
в мире
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
курская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg
ВЕНА, 24 авг - РИА Новости. МАГАТЭ "очень невнятно" сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявления агентства о ситуации на Курской АЭС. В МАГАТЭ в воскресенье подтвердили, что агентству известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС загорелся трансформатор в результате "военной активности". Как отметила организация, "хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений", гендиректор агентства Рафаэль Гросси сказал, что "каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время". "Как всегда, МАГАТЭ очень невнятно сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х. В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
https://ria.ru/20250824/magate-2037284597.html
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_154:0:2615:1846_1920x0_80_0_0_a3dc68bd520a0738fcc6fc47cceefb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, курская аэс
В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Курская АЭС
Постпред России прокомментировал сообщения МАГАТЭ об атаках на Курскую АЭС

Ульянов: МАГАТЭ невнятно сообщает об атаках ВСУ на ядерные объекты

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 24 авг - РИА Новости. МАГАТЭ "очень невнятно" сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявления агентства о ситуации на Курской АЭС.
В МАГАТЭ в воскресенье подтвердили, что агентству известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС загорелся трансформатор в результате "военной активности". Как отметила организация, "хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений", гендиректор агентства Рафаэль Гросси сказал, что "каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время".
"Как всегда, МАГАТЭ очень невнятно сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
МАГАТЭ сообщило об уровне радиации у Курской АЭС
14:32
 
В миреРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭКурская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала