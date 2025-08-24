Рейтинг@Mail.ru
На Украине осталось более 20 вывезенных жителей Курской области - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 24.08.2025 (обновлено: 21:44 24.08.2025)
На Украине осталось более 20 вывезенных жителей Курской области
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На Украине осталось еще более 20 вывезенных ВСУ мирных жителей Курской области, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в своем Telegram-канале. &quot;Россия ведет мучительный торг, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня еще восемь. По разным данным, осталось еще более 20 человек&quot;, — написал он.Мединский подчеркнул, что фактически украинские власти похитили этих людей и сделали из них заложников.Он напомнил, что во время нападения на Курскую область в 2024 году ВСУ "задержали" мирных жителей, главным образом стариков, пенсионеров. Боевики предложили им "помощь в эвакуации из-под обстрелов" и вывезли на территорию Украины. &quot;Казалось бы, помогли — так теперь верните их домой. На политическом уровне было сказано: да-да, мы все сделаем очень быстро и без условий. Но прошло уже три месяца, жителей Курской области не возвращают, а по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Украине людей&quot;, — отметил помощник президента.Сегодня Россия и Украина провели новый обмен пленными. Среди возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории — восемь жителей Курской области.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На Украине осталось еще более 20 вывезенных ВСУ мирных жителей Курской области, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
«

"Россия ведет мучительный торг, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня еще восемь. По разным данным, осталось еще более 20 человек", — написал он.

Мединский подчеркнул, что фактически украинские власти похитили этих людей и сделали из них заложников.
Он напомнил, что во время нападения на Курскую область в 2024 году ВСУ "задержали" мирных жителей, главным образом стариков, пенсионеров. Боевики предложили им "помощь в эвакуации из-под обстрелов" и вывезли на территорию Украины.
"Казалось бы, помогли — так теперь верните их домой. На политическом уровне было сказано: да-да, мы все сделаем очень быстро и без условий. Но прошло уже три месяца, жителей Курской области не возвращают, а по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Украине людей", — отметил помощник президента.

Сегодня Россия и Украина провели новый обмен пленными. Среди возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории — восемь жителей Курской области.
