https://ria.ru/20250824/ukraina-2037327336.html

На Украине осталось более 20 вывезенных жителей Курской области

На Украине осталось более 20 вывезенных жителей Курской области - РИА Новости, 24.08.2025

На Украине осталось более 20 вывезенных жителей Курской области

На Украине осталось еще более 20 вывезенных ВСУ мирных жителей Курской области, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах в... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T20:07:00+03:00

2025-08-24T20:07:00+03:00

2025-08-24T21:44:00+03:00

украина

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005438971_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_c390c45a53696140e98af7a0e6ed37be.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На Украине осталось еще более 20 вывезенных ВСУ мирных жителей Курской области, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в своем Telegram-канале. "Россия ведет мучительный торг, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня еще восемь. По разным данным, осталось еще более 20 человек", — написал он.Мединский подчеркнул, что фактически украинские власти похитили этих людей и сделали из них заложников.Он напомнил, что во время нападения на Курскую область в 2024 году ВСУ "задержали" мирных жителей, главным образом стариков, пенсионеров. Боевики предложили им "помощь в эвакуации из-под обстрелов" и вывезли на территорию Украины. "Казалось бы, помогли — так теперь верните их домой. На политическом уровне было сказано: да-да, мы все сделаем очень быстро и без условий. Но прошло уже три месяца, жителей Курской области не возвращают, а по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Украине людей", — отметил помощник президента.Сегодня Россия и Украина провели новый обмен пленными. Среди возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории — восемь жителей Курской области.

https://ria.ru/20250824/vozvraschenie-2037299877.html

https://ria.ru/20250824/moskalkova-2037322093.html

украина

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, курская область, вооруженные силы украины, россия, владимир мединский