На Украине осталось более 20 вывезенных жителей Курской области
На Украине осталось более 20 вывезенных жителей Курской области
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На Украине осталось еще более 20 вывезенных ВСУ мирных жителей Курской области, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в своем Telegram-канале. "Россия ведет мучительный торг, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня еще восемь. По разным данным, осталось еще более 20 человек", — написал он.Мединский подчеркнул, что фактически украинские власти похитили этих людей и сделали из них заложников.Он напомнил, что во время нападения на Курскую область в 2024 году ВСУ "задержали" мирных жителей, главным образом стариков, пенсионеров. Боевики предложили им "помощь в эвакуации из-под обстрелов" и вывезли на территорию Украины. "Казалось бы, помогли — так теперь верните их домой. На политическом уровне было сказано: да-да, мы все сделаем очень быстро и без условий. Но прошло уже три месяца, жителей Курской области не возвращают, а по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Украине людей", — отметил помощник президента.Сегодня Россия и Украина провели новый обмен пленными. Среди возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории — восемь жителей Курской области.
