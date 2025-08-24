Рейтинг@Mail.ru
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 24.08.2025 (обновлено: 15:20 24.08.2025)
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в упомянутых регионах прозвучал практически одновременно - в 15.07 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
По данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в упомянутых регионах прозвучал практически одновременно - в 15.07 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
