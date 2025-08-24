Рейтинг@Mail.ru
Трамп направил Зеленскому письмо по случаю Дня независимости Украины
Хоккей
 
11:23 24.08.2025
Трамп направил Зеленскому письмо по случаю Дня независимости Украины
Трамп направил Зеленскому письмо по случаю Дня независимости Украины - РИА Новости, 24.08.2025
Трамп направил Зеленскому письмо по случаю Дня независимости Украины
Президент США Дональд Трамп в поздравлении по случаю Дня независимости Украины напомнил о поддержке Вашингтоном урегулирования украинского конфликта путём... РИА Новости, 24.08.2025
хоккей
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в поздравлении по случаю Дня независимости Украины напомнил о поддержке Вашингтоном урегулирования украинского конфликта путём переговоров. "Пришло время положить конец бессмысленным убийствам. Соединённые Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведёт к прочному, долгосрочному миру", - написал Трамп в письме, адресованном Владимиру Зеленскому. Текст письма опубликован в аккаунте Зеленского в соцсети Х. В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио в поздравлении по случаю Дня независимости Украины напомнил о том, что США верят в урегулирование украинского конфликта путем переговоров. Президент США во вторник сообщил о подготовке к встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как подчеркнул в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Трамп направил Зеленскому письмо по случаю Дня независимости Украины

Трамп: США поддерживают урегулирование украинского конфликта путем переговоров

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в поздравлении по случаю Дня независимости Украины напомнил о поддержке Вашингтоном урегулирования украинского конфликта путём переговоров.
"Пришло время положить конец бессмысленным убийствам. Соединённые Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведёт к прочному, долгосрочному миру", - написал Трамп в письме, адресованном Владимиру Зеленскому. Текст письма опубликован в аккаунте Зеленского в соцсети Х.
В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио в поздравлении по случаю Дня независимости Украины напомнил о том, что США верят в урегулирование украинского конфликта путем переговоров.
Президент США во вторник сообщил о подготовке к встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
ХоккейВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
