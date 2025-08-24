Рейтинг@Mail.ru
В Турции выступили с громким призывом к Зеленскому - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 24.08.2025 (обновлено: 19:54 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/turtsiya-2037323633.html
В Турции выступили с громким призывом к Зеленскому
В Турции выступили с громким призывом к Зеленскому - РИА Новости, 24.08.2025
В Турции выступили с громким призывом к Зеленскому
Киевскому режиму нужно понять, что главной гарантией безопасности для Украины будет отказ от вступления в НАТО и идеи присутствия европейских военных на... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T18:57:00+03:00
2025-08-24T19:54:00+03:00
в мире
украина
европа
сша
владимир зеленский
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Киевскому режиму нужно понять, что главной гарантией безопасности для Украины будет отказ от вступления в НАТО и идеи присутствия европейских военных на территории страны, пишет турецкое издание Cumhuriye."Самая надежная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию", — говорится в материале.Издание отмечает, что Европа рассматривает Украину как буферную зону, а лидеры ЕС открыто заявляют, что украинская армия является первой линией обороны Европы. Такой подход не гарантирует безопасности Украины, а только делает ее вассалом, резюмируется в материале.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037315168.html
https://ria.ru/20250823/tramp-2037184665.html
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Украина, Европа, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
В Турции выступили с громким призывом к Зеленскому

Cumhuriye: Киев должен отказаться от отправки европейских военных на Украину

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Киевскому режиму нужно понять, что главной гарантией безопасности для Украины будет отказ от вступления в НАТО и идеи присутствия европейских военных на территории страны, пишет турецкое издание Cumhuriye.
"Самая надежная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию", — говорится в материале.
Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
"Ядовитая пилюля": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях
Вчера, 17:24
Издание отмечает, что Европа рассматривает Украину как буферную зону, а лидеры ЕС открыто заявляют, что украинская армия является первой линией обороны Европы. Такой подход не гарантирует безопасности Украины, а только делает ее вассалом, резюмируется в материале.
В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины
23 августа, 16:35
 
В миреУкраинаЕвропаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала