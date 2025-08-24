https://ria.ru/20250824/turtsiya-2037323633.html
В Турции выступили с громким призывом к Зеленскому
В Турции выступили с громким призывом к Зеленскому - РИА Новости, 24.08.2025
В Турции выступили с громким призывом к Зеленскому
Киевскому режиму нужно понять, что главной гарантией безопасности для Украины будет отказ от вступления в НАТО и идеи присутствия европейских военных на... РИА Новости, 24.08.2025
в мире
украина
европа
сша
владимир зеленский
дональд трамп
нато
евросоюз
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Киевскому режиму нужно понять, что главной гарантией безопасности для Украины будет отказ от вступления в НАТО и идеи присутствия европейских военных на территории страны, пишет турецкое издание Cumhuriye."Самая надежная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию", — говорится в материале.Издание отмечает, что Европа рассматривает Украину как буферную зону, а лидеры ЕС открыто заявляют, что украинская армия является первой линией обороны Европы. Такой подход не гарантирует безопасности Украины, а только делает ее вассалом, резюмируется в материале.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
