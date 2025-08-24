https://ria.ru/20250824/turisty-2037296053.html
На Курилах возбудили уголовное дело в связи с пропажей туристов
На Курилах возбудили уголовное дело в связи с пропажей туристов - РИА Новости, 24.08.2025
На Курилах возбудили уголовное дело в связи с пропажей туристов
Уголовное дело возбуждено после пропажи туристов на курильском острове Итуруп, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:30:00+03:00
2025-08-24T15:30:00+03:00
2025-08-24T15:30:00+03:00
происшествия
россия
итуруп
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037258522_89:0:1133:587_1920x0_80_0_0_d2b45c6cf0d21e6942e9ff907e5cc261.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи туристов на курильском острове Итуруп, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства. По уточненной информации регионального управления МЧС России, пропавшая в воскресенье на Итурупе туристическая группа состоит из 10 женщин и одного мужчины-проводника. Гости острова после восхождения на вулкан Баранского не вернулись в лагерь в назначенное время.
https://ria.ru/20250824/poisk-2037262669.html
россия
итуруп
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037258522_220:0:1003:587_1920x0_80_0_0_1adc5eace483b1fdcb0a04c46a7ebb2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, итуруп, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Россия, Итуруп, Сахалинская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Курилах возбудили уголовное дело в связи с пропажей туристов
На Курилах возбуждено уголовное дело после пропажи туристов на острове Итуруп