На Курилах возбудили уголовное дело в связи с пропажей туристов - РИА Новости, 24.08.2025
15:30 24.08.2025
На Курилах возбудили уголовное дело в связи с пропажей туристов
происшествия
россия
итуруп
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи туристов на курильском острове Итуруп, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства. По уточненной информации регионального управления МЧС России, пропавшая в воскресенье на Итурупе туристическая группа состоит из 10 женщин и одного мужчины-проводника. Гости острова после восхождения на вулкан Баранского не вернулись в лагерь в назначенное время.
Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов
Спасатели ищут на курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского группу туристов . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи туристов на курильском острове Итуруп, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства.
По уточненной информации регионального управления МЧС России, пропавшая в воскресенье на Итурупе туристическая группа состоит из 10 женщин и одного мужчины-проводника. Гости острова после восхождения на вулкан Баранского не вернулись в лагерь в назначенное время.
В Кемеровской области нашли двоих из восьми пропавших грибников
