На Курилах возбудили уголовное дело в связи с пропажей туристов

На Курилах возбудили уголовное дело в связи с пропажей туристов - РИА Новости, 24.08.2025

На Курилах возбудили уголовное дело в связи с пропажей туристов

Уголовное дело возбуждено после пропажи туристов на курильском острове Итуруп, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T15:30:00+03:00

2025-08-24T15:30:00+03:00

2025-08-24T15:30:00+03:00

происшествия

россия

итуруп

сахалинская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи туристов на курильском острове Итуруп, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства. По уточненной информации регионального управления МЧС России, пропавшая в воскресенье на Итурупе туристическая группа состоит из 10 женщин и одного мужчины-проводника. Гости острова после восхождения на вулкан Баранского не вернулись в лагерь в назначенное время.

россия

итуруп

сахалинская область

