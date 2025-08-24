ЦИК Молдавии одобрил открытие лишь двух избирательных участков в России

https://ria.ru/20250824/tsik-2037339461.html
2025-08-24T22:56:00+03:00
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в воскресенье приняла решение об открытии более 300 избирательных участков за рубежом, из которых всего два будут открыты в России, сообщила пресс-служба ЦИК. Центральная избирательная комиссии Молдавии 22 июля сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан республики, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью прошлого года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, однако на участки попадет не более 10 тысяч бюллетеней. "Центральная избирательная комиссия приняла решение об организации избирательных участков за рубежом и избирательных участков для голосования по почте на парламентских выборах 28 сентября 2025 года. Согласно нормативным положениям, граждане Молдавии, имеющие право голоса и находящиеся за рубежом, могут голосовать на любом избирательном участке, созданном за рубежом, независимо от статуса их присутствия на территории принимающей страны", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте ЦИК. При этом в приложении к документу, где указано, сколько участков будет размещено в каждой из стран, отмечено, что на территории РФ будет создано всего два избирательных участка - оба в Москве. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
