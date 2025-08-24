https://ria.ru/20250824/tsdm-2037286586.html

Свидетель рассказал, как быстро после ЧП экстренные службы приехали в ЦДМ

Правоохранители и экстренные службы оперативно приехали на ЧП в Центральном детском магазине, рассказал один из сотрудников игрового центра в ЦДМ Егор. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правоохранители и экстренные службы оперативно приехали на ЧП в Центральном детском магазине, рассказал один из сотрудников игрового центра в ЦДМ Егор. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший. "Достаточно быстро (приехали оперативные службы - ред.). Произошел взрыв, сработала пожарная сигнализация и после этой сигнализации, вот как мы спустились, уже начали поступать скорые и пожарные", - сказал он. По его словам, взрыв был сильным, после которого до пятого этажа начал подниматься дым. "Пострадавшей, кого мы видели, была женщина в форме уборщицы", - рассказал сотрудник, добавив, что ее выносили под руки. Сейчас у магазина находится более 10 автомобилей правоохранительных органов, в том числе полиции, Росгвардии и СК. Также у здания стоят машины "скорой помощи" и пожарных. Территория вокруг торгового центра оцеплена.

