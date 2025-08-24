Рейтинг@Mail.ru
Свидетель рассказал, как быстро после ЧП экстренные службы приехали в ЦДМ - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/tsdm-2037286586.html
Свидетель рассказал, как быстро после ЧП экстренные службы приехали в ЦДМ
Свидетель рассказал, как быстро после ЧП экстренные службы приехали в ЦДМ - РИА Новости, 24.08.2025
Свидетель рассказал, как быстро после ЧП экстренные службы приехали в ЦДМ
Правоохранители и экстренные службы оперативно приехали на ЧП в Центральном детском магазине, рассказал один из сотрудников игрового центра в ЦДМ Егор. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T14:40:00+03:00
2025-08-24T14:40:00+03:00
происшествия
москва
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037284348_0:260:3179:2048_1920x0_80_0_0_81265c50568240c0669dabc2a93f8770.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правоохранители и экстренные службы оперативно приехали на ЧП в Центральном детском магазине, рассказал один из сотрудников игрового центра в ЦДМ Егор. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший. "Достаточно быстро (приехали оперативные службы - ред.). Произошел взрыв, сработала пожарная сигнализация и после этой сигнализации, вот как мы спустились, уже начали поступать скорые и пожарные", - сказал он. По его словам, взрыв был сильным, после которого до пятого этажа начал подниматься дым. "Пострадавшей, кого мы видели, была женщина в форме уборщицы", - рассказал сотрудник, добавив, что ее выносили под руки. Сейчас у магазина находится более 10 автомобилей правоохранительных органов, в том числе полиции, Росгвардии и СК. Также у здания стоят машины "скорой помощи" и пожарных. Территория вокруг торгового центра оцеплена.
https://ria.ru/20250824/moskva-2037271021.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места взрыва в Центральном детском магазине в Москве
Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине в Москве, сообщает департамент здравоохранения столицы, показав кадры с места происшествия.
2025-08-24T14:40
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037284348_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_3903b9dc46dfa46a16c4214bf90a7d32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Свидетель рассказал, как быстро после ЧП экстренные службы приехали в ЦДМ

Сотрудник ТЦ рассказал об оперативном приезде экстренных служб на место ЧП в ЦДМ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОцепление у Центрального детского магазина в Москве
Оцепление у Центрального детского магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Оцепление у Центрального детского магазина в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правоохранители и экстренные службы оперативно приехали на ЧП в Центральном детском магазине, рассказал один из сотрудников игрового центра в ЦДМ Егор.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший.
"Достаточно быстро (приехали оперативные службы - ред.). Произошел взрыв, сработала пожарная сигнализация и после этой сигнализации, вот как мы спустились, уже начали поступать скорые и пожарные", - сказал он.
По его словам, взрыв был сильным, после которого до пятого этажа начал подниматься дым.
"Пострадавшей, кого мы видели, была женщина в форме уборщицы", - рассказал сотрудник, добавив, что ее выносили под руки.
Сейчас у магазина находится более 10 автомобилей правоохранительных органов, в том числе полиции, Росгвардии и СК. Также у здания стоят машины "скорой помощи" и пожарных.
Территория вокруг торгового центра оцеплена.
Ситуация у Центрального детского магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
На Лубянской площади ограничили движение транспорта из-за ЧП в ЦДМ
13:02
 
ПроисшествияМоскваСергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала