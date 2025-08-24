Рейтинг@Mail.ru
В продаже появились новые карты "Тройка" с пандой Катюшей - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:40 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/troyka-2037298373.html
В продаже появились новые карты "Тройка" с пандой Катюшей
В продаже появились новые карты "Тройка" с пандой Катюшей - РИА Новости, 24.08.2025
В продаже появились новые карты "Тройка" с пандой Катюшей
Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка появились в продаже, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:40:00+03:00
2025-08-24T15:40:00+03:00
хорошие новости
москва
московский зоопарк
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037295566_79:17:1908:1046_1920x0_80_0_0_81bf0c4aa003c697da1ab6b86f405481.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка появились в продаже, сообщает столичный дептранс. "Катюша и Диндин снова покоряют сердца пассажиров! В продаже появились пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей - жительницей Московского зоопарка, которой исполнилось два года. На одной из карт она вместе с мамой Диндин", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новая серия транспортных карт напомнит о важности сохранения редких животных и станет приятным сувениром для пассажиров. Сообщается, что купить "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной", в интернет-магазине и на маркетплейсах.
https://ria.ru/20250824/katyusha-2037297570.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037295566_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a2f9c4ab656d6d8df93f498e25b55f5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московский зоопарк, максим ликсутов
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк, Максим Ликсутов
В продаже появились новые карты "Тройка" с пандой Катюшей

В продаже появились пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей

© Дептранс Москвы/TelegramКарты "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка
Карты Тройка с пандой Катюшей из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Дептранс Москвы/Telegram
Карты "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка появились в продаже, сообщает столичный дептранс.
"Катюша и Диндин снова покоряют сердца пассажиров! В продаже появились пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей - жительницей Московского зоопарка, которой исполнилось два года. На одной из карт она вместе с мамой Диндин", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новая серия транспортных карт напомнит о важности сохранения редких животных и станет приятным сувениром для пассажиров.
Сообщается, что купить "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной", в интернет-магазине и на маркетплейсах.
Панда Катюша во время празднования дня рождения в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов
15:39
 
Хорошие новостиМоскваМосковский зоопаркМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала