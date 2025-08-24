https://ria.ru/20250824/troyka-2037298373.html

В продаже появились новые карты "Тройка" с пандой Катюшей

В продаже появились новые карты "Тройка" с пандой Катюшей - РИА Новости, 24.08.2025

В продаже появились новые карты "Тройка" с пандой Катюшей

Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка появились в продаже, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка появились в продаже, сообщает столичный дептранс. "Катюша и Диндин снова покоряют сердца пассажиров! В продаже появились пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей - жительницей Московского зоопарка, которой исполнилось два года. На одной из карт она вместе с мамой Диндин", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новая серия транспортных карт напомнит о важности сохранения редких животных и станет приятным сувениром для пассажиров. Сообщается, что купить "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной", в интернет-магазине и на маркетплейсах.

