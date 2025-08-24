https://ria.ru/20250824/tambov-2037245009.html

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Тамбова ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Ограничения, как отметил Кореняко, вводили для обеспечения безопасности полетов.

