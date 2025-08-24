https://ria.ru/20250824/sumy-2037332290.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 24.08.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Очередной взрыв прозвучал в Сумах на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Очередной взрыв прозвучал в Сумах на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в воскресенье этот же телеканал сообщал о серии взрывов в городе. "В Сумах слышно взрыв, - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
В Сумах прогремел очередной взрыв