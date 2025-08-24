Тайны трагической судьбы: что скрывает смерть сына Ирины Безруковой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Безрукова на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия"
Актриса Ирина Безрукова на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Трагическая гибель 25-летнего Андрея Ливанова, единственного сына актрисы Ирины Безруковой, до сих пор окутана загадками. Почему здоровый молодой человек умер внезапно — из-за несчастного случая, болезни или влияния запрещенной секты?
Как детская травма, развод родителей и мистические увлечения матери повлияли на его судьбу? И почему его прах развеяли над карельским озером, отказавшись от традиционных похорон?
Трагедия Андрея Ливанова: загадочная смерть, семейные тайны и тень секты
"Он должен был погибнуть еще в детстве" - вспоминают близкие, роковые случайности преследовали его с ранних лет.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Безрукова на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Актриса Ирина Безрукова на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Андрей Ливанов, единственный сын Ирины Безруковой и актера Игоря Ливанова, родился 6 декабря 1989 года в звездной семье, но его жизнь с самого начала была омрачена странными совпадениями и трагедиями.
В три года мальчик едва не утонул на пляже в Коктебеле, куда его привез отец. Игорь Ливанов позже вспоминал: "Андрюша лежал на песке белый и не дышал. Внутри все похолодело, но я собрался — сделал сыну искусственное дыхание, привел в чувство".
Ребенка спасли, но этот случай стал трещиной в браке родителей. Игорь, переживший ранее гибель первой жены и дочери в железнодорожной катастрофе, не мог понять, как Ирина после инцидента спокойно продолжила съемки.
Развод, мистика и "тень секты"
После развода Ирина Безрукова увлеклась оккультными практиками, а затем и саентологией. По словам Игоря Ливанова, она даже отправила 10-летнего Андрея в лагерь саентологов в Волгограде.
Когда мальчик позвонил отцу в слезах, тот пригрозил руководству лагеря обращением в ФСБ: "Либо вы немедленно сажаете моего сына в поезд, либо я звоню в ФСБ".
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкИрина Безрукова с сыном Андреем Ливановым. Архивное фото
Ирина Безрукова с сыном Андреем Ливановым. Архивное фото
Андрей вернулся, но, как выяснилось после его смерти, тайно продолжал изучать саентологию. В его комнате нашли десятки дипломов и курсов, о которых он не рассказывал отцу .
Загадочная смерть: падение, диабет или "проклятие"?
14 марта 2015 года 25-летнего Андрея нашли мертвым в его квартире. Официальные версии менялись.
Сначала была версия про сахарный диабет, уровень его глюкозы достигал критических 16 ммоль/л.
© iStock.com / Ake NgiamsanguanИзмерение уровня сахара крови при помощи глюкометра
© iStock.com / Ake Ngiamsanguan
Измерение уровня сахара крови при помощи глюкометра
Сердечная недостаточность - заключение врачей. Несчастный случай — падение в ванной, удар виском о кафель.
Но сестра Андрея, Нина Ливанова, опровергла все: "Он просто пошел босой в туалет, упал и ударился насмерть. Никаких наркотиков, алкоголя — он даже сигарету в жизни не выкурил".
Однако странности на этом не закончились. Семья отказалась от вскрытия, родители убедили следователей, что причина смерти "очевидна".
Тайная кремация — тело не хоронили, прах развеяли над озером в Карелии.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСатирик Михаил Задорнов и актриса Ирина Безрукова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
Сатирик Михаил Задорнов и актриса Ирина Безрукова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
"Могилы нет": последняя воля Андрея
Ирина Безрукова объяснила свое решение так: “Мой сын говорил: "Зачем превращать планету в кладбище?" Я выполнила его волю”.
Отец Андрея поддержал ее, хотя позже признавался, что сожалеет:
"Если бы я забрал его к себе тогда, в 10 лет… Но он любил мать".
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкМраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Республики Карелия
Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Республики Карелия
"С днем рождения, мой ангел": горе, которое не утихает
Каждый год 6 декабря Ирина публикует пронзительные послания сыну: "Не знаю, как я заслужила такую ангельскую душу… Он был чище и мудрее всех. Люблю, твоя мама".
Сергей Безруков, отчим Андрея, в день трагедии специально остался в Иркутске, чтобы дать бывшим супругам возможность проститься наедине .
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАктер Сергей Безруков с супругой актрисой Ириной Безруковой
Актер Сергей Безруков с супругой актрисой Ириной Безруковой
Вывод: что погубило Андрея?
Версий несколько. Роковая случайность — неудачное падение.
Последствия диабета — слабость, потеря сознания. Психологическое давление — годы в саентологии могли подорвать здоровье.
Вирус из Вьетнама — незадолго до смерти он и Ирина перенесли инфекцию.
Но главная тайна — почему семья так настойчиво избегала расследования? Возможно, правду знают только они.
"Он был другим": каким запомнили Андрея близкие
Андрей Ливанов рос необычным ребенком — тихим, вдумчивым, далеким от шумных компаний. Друзья вспоминают, что он редко говорил о себе, зато всегда умел выслушать. В школе учился хорошо, но без ярких успехов — больше интересовался философией и психологией. После окончания школы поступил в университет, но быстро понял, что хочет другого.
"Он не был похож на детей звезд — никаких клубов, дорогих машин. Иногда мы гуляли по Москве, и он мог внезапно замолчать, глядя на людей, будто видел что-то, чего не замечали остальные", — рассказывает его друг детства.
© РИА Новости / Валерий МельниковАктриса Ирина Безрукова на премьере фильма "Мой папа - вождь" в кинотеатре "Художественный"
Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма "Мой папа - вождь" в кинотеатре "Художественный"
Перед смертью Андрей увлекся восточной философией и даже планировал поехать в Непал. Но поездка так и не состоялась.
Ирина Безрукова в одном из интервью призналась: "Он говорил мне: "Мама, смерть — это не конец". Я не понимала тогда, о чем он… А теперь думаю — может, он знал?"
Его отец, Игорь Ливанов, до сих пор хранит его вещи — удочки, книги, даже детские рисунки.
"Иногда мне кажется, что он просто вышел и скоро вернется. Но проходит день, другой… а его нет".
Почему эта история до сих пор будоражит?
Даже спустя годы гибель Андрея Ливанова остается загадкой без ответов. Одни видят в ней роковое стечение обстоятельств, другие — мистическое проклятие, третьи — последствия влияния сект.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Но главное — это история о любви, потере и невысказанных словах. О том, как даже в самой яркой жизни может внезапно погаснуть свет.