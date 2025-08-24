https://ria.ru/20250824/ssha-2037317321.html

В Вашингтоне назвали два главных вопроса для урегулирования на Украине

В Вашингтоне назвали два главных вопроса для урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.08.2025

ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США видят два главных вопроса, которые, по мнению Вашингтона, нужно решить для украинского урегулирования, ими являются территории и гарантии безопасности, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Мы фактически определили два критических вопроса: один для украинцев, другой для россиян. И я думаю, что именно здесь, если мы, наконец, решим эти вопросы, именно здесь и появятся плоды соглашения", - заявил он в интервью телеканалу NBC News. По мнению Вэнса, данными вопросами являются гарантии безопасности для Киева, а также тема территорий. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Позднее президент РФ отмечал, что условия Москвы по украинскому урегулированию не менялись.

