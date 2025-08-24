https://ria.ru/20250824/ssha-2037312770.html
США продолжат добиваться урегулирования на Украине, заявил Вэнс
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США продолжат добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Мы не считаем, что продолжение (конфликта - ред.) отвечает интересам России и Украины, поэтому мы продолжим продвигать дипломатическое решение", - сообщил Вэнс в интервью телеканалу NBC.Вице-президент также выразил уверенность, что РФ не вводит президента США Дональда Трампа в заблуждение относительно стремления к урегулированию конфликта."Вообще нет", - подчеркнул Вэнс.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Владимир Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран.
