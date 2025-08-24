https://ria.ru/20250824/spetsoperatsiya-2037324193.html

Спецоперация, 24 августа: ВС России освободили населенный пункт Филия

Спецоперация, 24 августа: ВС России освободили населенный пункт Филия - РИА Новости, 24.08.2025

Спецоперация, 24 августа: ВС России освободили населенный пункт Филия

Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населённый пункт Филия в Днепропетровской области, говорится... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T19:15:00+03:00

2025-08-24T19:15:00+03:00

2025-08-24T19:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир зеленский

сергей лавров

дональд трамп

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988460_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19c091fbbf87ee61f64ef82d8ee4d0c2.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населённый пункт Филия в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Кроме того, "Центр" и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 1270 военнослужащих. Также украинские войска лишились танка, 13 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских орудий. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной борьбы, две станции контрбатарейной борьбы и 18 складов боеприпасов и материальных средств. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", цеху производства и складу беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 172 беспилотника самолетного типа. Возвращение пленных Минобороны РФ сообщило в воскресенье о возвращении с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Сначала военнослужащих доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Далее всех доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ. По словам помощника президента РФ, главы переговорной группы с Украиной Владимира Мединского, Киев для нового обмена "отбирал" пленных, "обменный фонд" Украины приближается к нулю. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению в Россию жителей Курской области, которые до сих пор удерживаются на Украине. Побыть в свете софитов Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность "побыть в свете софитов", нецелесообразно, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC. При этом, по словам Лаврова, Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об украинском урегулировании, когда до этого дойдет дело. Путин не может встретиться с ним только для того, чтобы дать Зеленскому возможность заявить, что он легитимен, отметил Лавров. Кроме того, Лавров заявил, что делегации России и Украины продолжат встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные военные и гуманитарные вопросы. Также Россия надеется, что попытки западных стран помешать процессу украинского урегулирования будут сорваны, отметил глава МИД РФ. Два вопроса Президент США Дональд Трамп в поздравлении по случаю Дня независимости Украины напомнил о поддержке Вашингтоном урегулирования украинского конфликта путём переговоров. Текст письма был опубликован в аккаунте Зеленского в соцсети Х. Россия пошла на значительные уступки в вопросе урегулирования на Украине, готова проявить гибкость в отношении ряда своих требований, такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News. Он добавил, что США продолжат добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Вице-президент выразил уверенность, что РФ не вводит Трампа в заблуждение относительно стремления к урегулированию конфликта. Также Вэнс отметил, что США не считают возможным завершение конфликта "в одночасье", но надеются, что мир будет достигнут не позднее, чем через полгода. Кроме того, США, по словам Вэнса, видят два главных вопроса, которые, по мнению Вашингтона, нужно решить для украинского урегулирования - территории и гарантии безопасности. Как стало известно из трансляции на YouTube-канале офиса Зеленского, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог находился с визитом в Киеве и принял участие в торжествах ко Дню независимости Украины. Также на мероприятии в Киеве присутствовал премьер-министр Канады Марк Карни. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа на текущей неделе одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), они должны поступить в распоряжение ВСУ через шесть недель. Также, по данным Wall Street Journal, Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь территории РФ. По словам собеседников издания, удары американскими дальнобойными системами ATACMS не наносятся с конца весны - один раз с того момента Киев пытался использовать их для удара вглубь РФ, однако получил запрет от США. Премьер-министр Канады Карни заявил, что его страна выделяет более миллиарда канадских долларов (около 720 миллионов долларов США) на вооружения для Киева, которые поступят на Украину в сентябре. Он также не исключил размещение канадских войск на Украине в качестве "гарантий безопасности". Власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины, сообщило норвежское минобороны. Кроме того, согласно ведомству, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg. Договорились Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. По его словам, Украина и Швеция продолжат обмен технологиями в сфере производства военной техники, сотрудничество будет касаться, в том числе сферы военной авиации, в частности обучения пилотов и работы над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями. Шмыгаль также рассказал о передаче Швецией самолетов радиолокационной разведки и управления ACS 890.

https://ria.ru/20250824/porazhenie-2037263226.html

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037269077.html

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037278109.html

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037305664.html

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037316696.html

https://ria.ru/20250824/gosduma-2037322509.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир зеленский, сергей лавров, дональд трамп, вооруженные силы украины, министерство обороны сша