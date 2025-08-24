Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили полевой склад и пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 24.08.2025
Российские военные уничтожили полевой склад и пункт управления БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили полевой склад и пункт управления БПЛА ВСУ
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили полевой склад и пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Звановки в ДНР, пробив брешь во вражеской линии радиоэлектронной борьбы, сообщили в министерстве обороны РФ. "В ходе ведения разведки прифронтовых районов в районе Звановки расчет БПЛА 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск зафиксировал возросшие радиопомехи в эфире. Выявив источник помех - станцию РЭБ "Нота", операторы поразили её попаданием ударного БПЛА, что позволило обнаружить и также уничтожить с помощью беспилотных летательных аппаратов замаскированный полевой склад военного имущества и наземный блок антенн управления вражескими БПЛА", - сообщили в ведомстве. В министерстве добавили, что разведчики "Южной" группировки войск продолжают методично обнаруживать и поражать объекты вражеской военной инфраструктуры на переднем крае, лишая противника связи, снабжения и возможности проведения ротации, что способствует успешному продвижению российских штурмовых подразделений.
Российские военные уничтожили полевой склад и пункт управления БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили полевой склад и пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Звановки в ДНР, пробив брешь во вражеской линии радиоэлектронной борьбы, сообщили в министерстве обороны РФ.
«
"В ходе ведения разведки прифронтовых районов в районе Звановки расчет БПЛА 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск зафиксировал возросшие радиопомехи в эфире. Выявив источник помех - станцию РЭБ "Нота", операторы поразили её попаданием ударного БПЛА, что позволило обнаружить и также уничтожить с помощью беспилотных летательных аппаратов замаскированный полевой склад военного имущества и наземный блок антенн управления вражескими БПЛА", - сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что разведчики "Южной" группировки войск продолжают методично обнаруживать и поражать объекты вражеской военной инфраструктуры на переднем крае, лишая противника связи, снабжения и возможности проведения ротации, что способствует успешному продвижению российских штурмовых подразделений.
