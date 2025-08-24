https://ria.ru/20250824/spetsoperatsiya-2037283399.html

Российские военные уничтожили полевой склад и пункт управления БПЛА ВСУ

Российские военные уничтожили полевой склад и пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025

Российские военные уничтожили полевой склад и пункт управления БПЛА ВСУ

Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили полевой склад и пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Звановки в ДНР, пробив брешь во... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T14:28:00+03:00

2025-08-24T14:28:00+03:00

2025-08-24T14:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289c06856909aaa2232edf30f0e427b.jpg

ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили полевой склад и пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Звановки в ДНР, пробив брешь во вражеской линии радиоэлектронной борьбы, сообщили в министерстве обороны РФ. "В ходе ведения разведки прифронтовых районов в районе Звановки расчет БПЛА 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск зафиксировал возросшие радиопомехи в эфире. Выявив источник помех - станцию РЭБ "Нота", операторы поразили её попаданием ударного БПЛА, что позволило обнаружить и также уничтожить с помощью беспилотных летательных аппаратов замаскированный полевой склад военного имущества и наземный блок антенн управления вражескими БПЛА", - сообщили в ведомстве. В министерстве добавили, что разведчики "Южной" группировки войск продолжают методично обнаруживать и поражать объекты вражеской военной инфраструктуры на переднем крае, лишая противника связи, снабжения и возможности проведения ротации, что способствует успешному продвижению российских штурмовых подразделений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф