Российские военные уничтожили полевой склад и пункт управления БПЛА ВСУ
2025-08-24T14:28:00+03:00
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА российской "Южной" группировки войск уничтожили полевой склад и пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Звановки в ДНР, пробив брешь во вражеской линии радиоэлектронной борьбы, сообщили в министерстве обороны РФ. "В ходе ведения разведки прифронтовых районов в районе Звановки расчет БПЛА 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск зафиксировал возросшие радиопомехи в эфире. Выявив источник помех - станцию РЭБ "Нота", операторы поразили её попаданием ударного БПЛА, что позволило обнаружить и также уничтожить с помощью беспилотных летательных аппаратов замаскированный полевой склад военного имущества и наземный блок антенн управления вражескими БПЛА", - сообщили в ведомстве. В министерстве добавили, что разведчики "Южной" группировки войск продолжают методично обнаруживать и поражать объекты вражеской военной инфраструктуры на переднем крае, лишая противника связи, снабжения и возможности проведения ротации, что способствует успешному продвижению российских штурмовых подразделений.
