Мать отвергла дочь: семейный скандал Каспарова* и Нееловой

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Их роман стал одним из самых скандальных и обсуждаемых в театральной Москве 1980-х: юный, но уже подававший огромные надежды шахматист Гарри Каспаров* и утонченная, знаменитая актриса Марина Неёлова, которая была старше его на 16 лет. Когда страстный, но, по мнению многих, обреченный роман привел к беременности 40-летней актрисы, разразился настоящий семейный скандал.Ослепленный любовьюЗанавес медленно опустился под гром оваций, но Гарри Каспаров* их не слышал. Он застыл в кресле партера, ослепленный не светом софитов, а внезапно нахлынувшим откровением. На сцене, в роли хрупкой и мятежной Маши из "Трех сестер", была она — Марина Неелова. В ее глазах, голосе, каждом движении была та самая недостижимая сложность, та самая многомерность, которую он всегда искал в шахматных позициях. И в тот миг чемпион мира, привыкший просчитывать варианты на двадцать ходов вперед, понял: это матч, в котором нельзя проиграть. Но его воля дала сбой. Вместо уверенного гроссмейстера перед ней стоял бы неуверенный мальчишка, дрожащей рукой протягивающий букет. Он не посмел подойти.Его логика, его главное оружие, бессильно буксовала перед нерешаемой задачей: двадцать один год против ее тридцати семи. Неравный счет. Но разум был бессилен против инстинкта. Каждый его прилет из Баку начинался с одного и того же ритуала: он мчался в театральную кассу, скупая все билеты на спектакли с ее участием. Он стал тенью в последнем ряду, его пронзительный взгляд, привыкший выискивать слабости в позиции противника, теперь с благоговением ловил каждую ее интонацию, каждую слезу, каждую улыбку.Так началась его великая и изысканная осада, длившаяся пять долгих месяцев. Роскошные букеты с лаконичными записками, полные безмолвного обожания взгляды из зрительного зала, послания, тайком переданные в гримерку. Он атаковал не как грубый поклонник, а как стратег, пытаясь найти ключ к ее сердцу.Начало судьбоносной историиСудьбоносная встреча произошла на званом ужине у Татьяны Тарасовой. Когда Марина вошла в гостиную, весь воздух в комнате, показалось Каспарову*, наполнился электричеством. Собрав всю свою волю, он наконец заговорил с ней. Но актриса, избалованная вниманием и умеющая держать дистанцию, мягко, но с ледяной неоспоримостью выстроила непроницаемую защиту: "Мне тридцать семь, — произнесла она спокойно, глядя куда-то мимо него. — Я уже была замужем. Теперь мне это неинтересно".Однако в жилах Гарри* текла кровь упрямых горцев. Он лишь улыбнулся, восприняв ее слова не как отказ, а как первый ход в новой сложной партии. Его ухаживания приобрели новую интенсивность: он осаждал театр записками, караулил ее у служебного входа после спектаклей, а однажды, словно вызывая саму судьбу, принес огромный торт, который испек собственноручно.Этот странный, ни на что не похожий союз повергал в изумление всех. Что могло связывать юного, яростного гения шахмат и утонченную, закрытую жрицу Мельпомены? Но между ними возникла та самая неожиданная гармония, когда два абсолютно чужих мира внезапно обретают общий язык. Он стал завсегдатаем "Современника", скромно сидя в последнем ряду с пучком простых полевых цветов. Она же, забыв о смертельной усталости после многочасовых репетиций, мчалась на его турниры и, затаив дыхание, следила за каждым ходом, сердцем чувствуя ту страшную напряженность, что царила за доской.Но у этой красивой сказки была и своя темная, драматичная изнанка. Мать гроссмейстера, Клара Шагеновна, женщина с железным характером и несгибаемой волей, с первого взгляда возненавидела "эту старую разведенку". В Марине она видела не женщину, а угрозу — смертельную опасность для гениальной карьеры сына, в которую вложила всю свою жизнь.Особенно невыносимыми были моменты, когда их миры сталкивались в тесном пространстве зрительного зала. Марина спиной чувствовала ее ненавидящий взгляд, слышала ядовитый, шипящий шепот, доносившийся из-за спины: "Актрисишка… Опутает тебя, Гаррика*, и конец всем твоим победам!". Но ее оружием было ледяное, непроницаемое достоинство. Она никогда не подавала вида, лишь выше поднимала изящную голову.Гром среди ясного неба грянул, когда новость о беременности Нееловой достигла ушей Клары Шагеновны. В доме Каспаровых разразилась настоящая буря. Для матери чемпиона это известие стало личной катастрофе. Ее двадцатитрехлетний сын, на пике формы, на пороге величайшего матча за звание чемпиона мира, стоял на краю пропасти.Растерянный, подавленный, он пробормотал что-то о женитьбе, но в его голосе не было уверенности — лишь смутная дань какому-то призрачному долгу.“Ты с ума сошел?! — взорвалась Клара, ее голос звенел от ярости и страха. — Впереди чемпионский матч! Вся твоя карьера, все будущее — на кону! А ты о каких-то пустых сентиментах думаешь!”Ее аргументы были отточены, жестки и безжалостно прагматичны: колоссальная разница в возрасте, нестабильное положение, сплетни, которые погубят его репутацию. Каждое слово било точно в цель, подрывая его и без того шаткую решимость. Гарри* сидел, ссутулившись, как под грузом невидимых гирь, и в его глазах гас последний огонек сопротивления.“Она тебя использует, ты не видишь?! — нанесла решающий удар Клара, ее шепот был подобен лезвию бритвы. — Родит, а потом всю жизнь ты будешь кормить их обоих своими алиментами! Твои деньги, твои победы, твое имя — все уйдет ей!”Мозг шахматиста, заточенный на вычисление самых выгодных ходов, дрогнул. Под грузом материнского авторитета, под давлением "железной" логики его воля была сломлена.Их последняя встреча была короткой и беспощадной. Он сказал это холодно, отстраненно, глядя куда-то мимо ее испуганных, вопрошающих глаз: "Я не имею никакого отношения к твоей беременности. Нам лучше расстаться".Эти слова ранили больнее любого ножа. Влюбленный, пылкий юноша, который еще вчера читал ей стихи и признавался в вечной любви, теперь смотрел на нее пустым, чужим взглядом. Но она приняла удар молча. Без слез, без упреков, с тем самым всепоглощающим достоинством, которое было ее щитом. Она просто развернулась и ушла, унося в себе свою боль и его ребенка.Весь "Современник" встал тогда горой за свою приму. После двух лет наблюдений за красивым романом театральное сообщество, всегда чуткое к справедливости, единодушно прокляло Каспарова*.“Два года мы видели эти ухаживания: цветы, вздохи, ночные прогулки! — негодовали коллеги. — А теперь — "не мой"? Подлец! Маменькин сынок! Трус!”В театре шахматист стал персоной нон грата. Двери закулисья для него закрылись навсегда. Кульминацией этого позора стала чудовищная публичная выходка самой Клары Шагеновны. На пресс-конференции, раздраженно стуча длинными ногтями по столу, она отрезала на вопрос о Нееловой: “Хватит мусолить эту пошлую тему! Это не наш ребенок! И точка!”Тем временем, едва отгремели поздравления Марины с сорокалетием, как через месяц театр снова ликовал — у своей любимой актрисы родилась дочь, которую назвали Никой. Сама Неелова позже признавалась, что это был словно прыжок в уходящий поезд, последний шанс на материнство, даровавший ей самое головокружительное счастье и самое сильное потрясение в жизни.За кадром этой светлой истории оставался горький эпизод. Спустя несколько месяцев Гарри*, пытаясь оправдаться, выпустил книгу "Дитя перемен", где с циничной откровенностью описал, как его мать делала все возможное, чтобы разрушить их отношения. Он пытался свалить вину на обстоятельства, уверяя, что их связь уже угасла, а потому мысль об отцовстве казалась ему абсурдной: "Я был абсолютно убежден, что ребенок, которого она вынашивала, не мой".Но сама жизнь, казалось, решила выступить оппонентом в этой партии, поставив ему мат. Ника, словно живое и безмолвное обвинение, с каждым годом все больше и неумолимее становилась похожа на него — те же пронзительные глаза, тот же разрез лица, та же линия бровей. Правда, отцом она называла совсем другого мужчину. Через два года Марина встретила свою настоящую, тихую и преданную любовь — дипломата Кирилла Геворгяна, который, не колеблясь, подал руку ей и ее дочери, дав ребенку свою фамилию и безграничную отеческую заботу.Детство Ники прошло в разъездах между Францией, Россией и Нидерландами. Она выросла, окончила элитную лондонскую школу искусств и стала талантливым скульптором, чьи работы теперь хранятся в престижных галереях. Сегодня 38-летняя Ника Геворгян живет в Лондоне, воспитывает собственную дочь Вьян и тщательно оберегает свою жизнь от посторонних глаз.Она невероятно близка с родителями — Мариной Мстиславовной, которая всегда находится рядом, несмотря на вечную занятость, и Кириллом Геворгяном, который навсегда остался для нее самым родным человеком, настоящим отцом.А что же Гарри Каспаров*? Ника не желает знать о его существовании ровно ничего. И, кажется, он платит ей той же монетой полного, гробового молчания. Их жизненные партии разошлись навсегда.* признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов

