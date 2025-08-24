https://ria.ru/20250824/sana-2037341251.html

Число погибших при ударах Израиля по Сане выросло до четырех

Число погибших при ударах Израиля по Сане выросло до четырех - РИА Новости, 25.08.2025

Число погибших при ударах Израиля по Сане выросло до четырех

Число погибших при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане выросло до четырех, ранения получили 67 человек, сообщило министерство здравоохранения йеменского... РИА Новости, 25.08.2025

КАИР, 24 авг - РИА Новости. Число погибших при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане выросло до четырех, ранения получили 67 человек, сообщило министерство здравоохранения йеменского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов). Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. "Четыре человека погибли, 67 получили ранения в результате израильской агрессии против столицы Саны", - говорится в заявлении минздрава хуситов, которое приводит телеканал Al Masirah. Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.

