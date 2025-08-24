Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при ударах Израиля по Сане выросло до четырех
23:56 24.08.2025 (обновлено: 00:06 25.08.2025)
Число погибших при ударах Израиля по Сане выросло до четырех
Число погибших при ударах Израиля по Сане выросло до четырех - РИА Новости, 25.08.2025
Число погибших при ударах Израиля по Сане выросло до четырех
Число погибших при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане выросло до четырех, ранения получили 67 человек, сообщило министерство здравоохранения йеменского...
в мире
сана
израиль
йемен
ансар алла
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Число погибших при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане выросло до четырех, ранения получили 67 человек, сообщило министерство здравоохранения йеменского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов). Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. "Четыре человека погибли, 67 получили ранения в результате израильской агрессии против столицы Саны", - говорится в заявлении минздрава хуситов, которое приводит телеканал Al Masirah. Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.
сана
израиль
йемен
в мире, сана, израиль, йемен, ансар алла
В мире, Сана, Израиль, Йемен, Ансар Алла
Число погибших при ударах Израиля по Сане выросло до четырех

Число погибших при авиаударах Израиля по Сане выросло до 4, ранены 67 человек

Сана, Йемен
Сана, Йемен - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Сана, Йемен . Архивное фото
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Число погибших при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане выросло до четырех, ранения получили 67 человек, сообщило министерство здравоохранения йеменского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов).
Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.
"Четыре человека погибли, 67 получили ранения в результате израильской агрессии против столицы Саны", - говорится в заявлении минздрава хуситов, которое приводит телеканал Al Masirah.
Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
