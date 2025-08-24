https://ria.ru/20250824/sana-2037341251.html
Число погибших при ударах Израиля по Сане выросло до четырех
2025-08-24T23:56:00+03:00
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Число погибших при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане выросло до четырех, ранения получили 67 человек, сообщило министерство здравоохранения йеменского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов). Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. "Четыре человека погибли, 67 получили ранения в результате израильской агрессии против столицы Саны", - говорится в заявлении минздрава хуситов, которое приводит телеканал Al Masirah. Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.
