ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 24.08.2025 (обновлено: 14:54 24.08.2025)
ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске
ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске
Враг атакует курский город Рыльск, есть повреждения жилых домов, пострадал 38-летний мужчина, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Враг атакует курский город Рыльск, есть повреждения жилых домов, пострадал 38-летний мужчина, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн"Под ударом врага Рыльск. Зафиксировано несколько ударов по городу. Есть повреждения жилых домов. Пострадал 38-летний мужчина. У него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени. Ему оказана медицинская помощь. Информация о последствиях уточняется", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске

Хинштейн: ВСУ атаковали жилые дома в Рыльске, есть пострадавший

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Враг атакует курский город Рыльск, есть повреждения жилых домов, пострадал 38-летний мужчина, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
"Под ударом врага Рыльск. Зафиксировано несколько ударов по городу. Есть повреждения жилых домов. Пострадал 38-летний мужчина. У него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени. Ему оказана медицинская помощь. Информация о последствиях уточняется", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
