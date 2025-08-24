https://ria.ru/20250824/rylsk-2037260834.html
ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске
Враг атакует курский город Рыльск, есть повреждения жилых домов, пострадал 38-летний мужчина, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Враг атакует курский город Рыльск, есть повреждения жилых домов, пострадал 38-летний мужчина, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн"Под ударом врага Рыльск. Зафиксировано несколько ударов по городу. Есть повреждения жилых домов. Пострадал 38-летний мужчина. У него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени. Ему оказана медицинская помощь. Информация о последствиях уточняется", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
