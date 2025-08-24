Госсекретарь США поздравил Украину с Днем независимости

https://ria.ru/20250824/rubio-2037253757.html

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в поздравлении по случаю Дня независимости Украины напомнил о том, что США верят в урегулирование украинского конфликта путем переговоров. "Мы верим в урегулирование путем переговоров, которое сохранит суверенитет Украины и гарантирует ее долгосрочную безопасность, ведущую к прочному миру", - говорится в заявлении Рубио, опубликованном на сайте госдепа. Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил о подготовке к встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как подчеркнул в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.

