https://ria.ru/20250824/rubio-2037253757.html
Госсекретарь США поздравил Украину с Днем независимости
Госсекретарь США поздравил Украину с Днем независимости - РИА Новости, 24.08.2025
Госсекретарь США поздравил Украину с Днем независимости
Госсекретарь США Марко Рубио в поздравлении по случаю Дня независимости Украины напомнил о том, что США верят в урегулирование украинского конфликта путем... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T10:15:00+03:00
2025-08-24T10:15:00+03:00
2025-08-24T10:16:00+03:00
в мире
украина
россия
марко рубио
дональд трамп
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8498fe132addb294d2869b4282560c64.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в поздравлении по случаю Дня независимости Украины напомнил о том, что США верят в урегулирование украинского конфликта путем переговоров. "Мы верим в урегулирование путем переговоров, которое сохранит суверенитет Украины и гарантирует ее долгосрочную безопасность, ведущую к прочному миру", - говорится в заявлении Рубио, опубликованном на сайте госдепа. Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил о подготовке к встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как подчеркнул в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
https://ria.ru/20250824/rakety-2037231053.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541754_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_85b029166a8f997a1a8affc39dc408df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, марко рубио, дональд трамп, сша, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп, США, Владимир Путин
Госсекретарь США поздравил Украину с Днем независимости
Рубио ко Дню независимости Украины напомнил о важности переговоров