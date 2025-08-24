https://ria.ru/20250824/rebenok-2037251781.html

В Брянской области ребенок пострадал при атаке БПЛА

В Брянской области ребенок пострадал при атаке БПЛА - РИА Новости, 24.08.2025

В Брянской области ребенок пострадал при атаке БПЛА

В Брянской области при налете украинских дронов пострадал мальчик, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T09:59:00+03:00

2025-08-24T09:59:00+03:00

2025-08-24T10:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Брянской области при налете украинских дронов пострадал мальчик, сообщил губернатор Александр Богомаз."Уточненная информация по последствиям в поселке Свень — Транспортная. В результате варварской атаки ВСУ, к сожалению, ранен ребенок 2013 года рождения", — написал он в Telegram-канале.Пострадавшего доставили в детскую областную больницу, где ему оказывают помощь.Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия