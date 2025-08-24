Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области ребенок пострадал при атаке БПЛА - РИА Новости, 24.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 24.08.2025 (обновлено: 10:30 24.08.2025)
В Брянской области ребенок пострадал при атаке БПЛА
В Брянской области ребенок пострадал при атаке БПЛА
В Брянской области при налете украинских дронов пострадал мальчик, сообщил губернатор Александр Богомаз.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Брянской области при налете украинских дронов пострадал мальчик, сообщил губернатор Александр Богомаз."Уточненная информация по последствиям в поселке Свень — Транспортная. В результате варварской атаки ВСУ, к сожалению, ранен ребенок 2013 года рождения", — написал он в Telegram-канале.Пострадавшего доставили в детскую областную больницу, где ему оказывают помощь.Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Брянской области при налете украинских дронов пострадал мальчик, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Уточненная информация по последствиям в поселке Свень — Транспортная. В результате варварской атаки ВСУ, к сожалению, ранен ребенок 2013 года рождения", — написал он в Telegram-канале.
Пострадавшего доставили в детскую областную больницу, где ему оказывают помощь.
Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
